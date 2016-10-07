Жертвами урагана "Мэтью" стали более 840 человек

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Около 350 тысяч человек на Гаити нуждаются в помощи.

США отправляют на Гаити войска для оказания помощи пострадавшим от стихии regnum.ru

Количество жертвна Гаити достигла 842 человек. Среди наиболее пострадавших районов – западная часть отсрова Тибурон, передает "Радио Свобода".

По данным ООН, около 350 тысяч жителей Гаити нуждаются в помощи.

В пятницу, 7 октября, Военно-морские силы США сообщили об отправке десантного корабля для помощи пострадавшим от стихии в Карибском бассейне. Судно доставит на Гаити 300 военнослужащих, девять транспортных вертолетов и гуманитарную помощь.

Тем временем, ураган приближается к восточному побережью США. Из штатов Флорида, Джорджия и Южная Каролина, где объявлен режим чрезвычайного положения, уже эвакуированы около двух миллионов человек. Во Флориде закрываются правительственные учреждения и учебнные заведения.

Ранее сообщалось о 572 жертвах стихии в Карибском байссейне.

Ураган "Мэтью" - мощный тропический циклон над Карибским морем. Ураган перемещается от побережья Африки с 22 сентября.

Ему присвоена четвертая категория сложности. Метеорологи и не исключают, что скорость урагана может достичь 250 км/час, что соответствует пятой категории.