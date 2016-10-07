Жертвами урагана "Мэтью" стали более 840 человек

Около 350 тысяч человек на Гаити нуждаются в помощи.
По данным ООН, около 350 тысяч жителей Гаити нуждаются в помощи.
В пятницу, 7 октября, Военно-морские силы США сообщили об отправке десантного корабля для помощи пострадавшим от стихии в Карибском бассейне. Судно доставит на Гаити 300 военнослужащих, девять транспортных вертолетов и гуманитарную помощь.
Тем временем, ураган приближается к восточному побережью США. Из штатов Флорида, Джорджия и Южная Каролина, где объявлен режим чрезвычайного положения, уже эвакуированы около двух миллионов человек. Во Флориде закрываются правительственные учреждения и учебнные заведения.
Ранее сообщалось о 572 жертвах стихии в Карибском байссейне.
Ураган "Мэтью" - мощный тропический циклон над Карибским морем. Ураган перемещается от побережья Африки с 22 сентября.
Ему присвоена четвертая категория сложности. Метеорологи и не исключают, что скорость урагана может достичь 250 км/час, что соответствует пятой категории.Радио Свобода