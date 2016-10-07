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Жертвами урагана "Мэтью" стали более 300 человек

7 октября в 06:45

Ураган натворил бед на Гаити, но не исключено, что последствия будут катастрофичными и для Флориды.

ураган
Ураган "Мэтью" унес сотни жизней
regnum.ru
Число жертв разрушительного урагана "Мэтью" на Гаити уже достигло 339 человек, хотя по данным на вечер 6 октября речь шла о 140 человеках, сообщили в министерстве внутренних дел Гаити, сообщает DW.

Точные масштабы катастрофы еще предстоит оценить, так как спасатели до сих пор не могут попасть в некоторые пострадавшие районы.

Не исключено, что последствия урагана, который направился в сторону США, будут разрушительны и для Флориды, заявил губернатор штата Рик Скотт. Во всем регионе отменены занятия в школах, закрыты аэропорты. На некоторых заправочных станциях закончился бензин.

Как сообщалось, штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина изданы распоряжения о принудительной эвакуации более двух миллионов человек.

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Ураган "Мэтью" - мощный тропический циклон над Карибским морем. Ураган перемещается от побережья Африки с 22 сентября.

Ему присвоена четвертая категория сложности. Метеорологи и не исключают, что скорость урагана может достичь 250 км/час, что соответствует пятой категории.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Тэги ураган Гаити жертвы Флорида
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