Жертвами урагана "Мэтью" стали более 300 человек

Ураган натворил бед на Гаити, но не исключено, что последствия будут катастрофичными и для Флориды.
Точные масштабы катастрофы еще предстоит оценить, так как спасатели до сих пор не могут попасть в некоторые пострадавшие районы.
Не исключено, что последствия урагана, который направился в сторону США, будут разрушительны и для Флориды, заявил губернатор штата Рик Скотт. Во всем регионе отменены занятия в школах, закрыты аэропорты. На некоторых заправочных станциях закончился бензин.
Как сообщалось, штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина изданы распоряжения о принудительной эвакуации более двух миллионов человек.
Ураган "Мэтью" - мощный тропический циклон над Карибским морем. Ураган перемещается от побережья Африки с 22 сентября.
Ему присвоена четвертая категория сложности. Метеорологи и не исключают, что скорость урагана может достичь 250 км/час, что соответствует пятой категории.Deutsche Welle (Русская редакция)