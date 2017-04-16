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Жертвами теракта в Алеппо стали 126 человек – Reuters

16 апреля в 19:55

Сирийская оппозиция назвала взрыв "подлым нападением террористов".

взрыв Сирия
Очевидец снял на видео взрыв в Алеппо
В результате взрыва возле автобусов с беженцами в сирийском Алеппо погибли 126 человек, сообщило 16 апреля агентство Reuters со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека в Лондоне.

По данным правозащитников, теракт 15 апреля стал крупнейшим в Сирии за последний год по количеству жертв. Сирийская оппозиция осудила атаку на беженцев, назвав ее "подлым нападением террористов".

Также в сети появилось видеозапись момента взрыва, которую сделал один из очевидцев.

 

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Напомним, 15 апреля в Алеппо автобусы,  в которых находились эвакуированные жители шиитских деревень, атаковал смертник на заминированном автомобиле.

Ранее повстанцы и правительство Сирии договорились об эвакуации четырех городов, которые находятся в осаде. Однако из-за спора между ними эвакуация приостановилась, в результате чего тысячи людей оказались заблокированными в автобусах вблизи Алеппо. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сирия Алеппо теракт взрыв
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