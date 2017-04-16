Жертвами теракта в Алеппо стали 126 человек – Reuters

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Сирийская оппозиция назвала взрыв "подлым нападением террористов".

Очевидец снял на видео взрыв в Алеппо

В результате взрыва возле автобусов с беженцами в сирийскомпогибли 126 человек, сообщило 16 апреля агентство Reuters со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека в Лондоне.

По данным правозащитников, теракт 15 апреля стал крупнейшим в Сирии за последний год по количеству жертв. Сирийская оппозиция осудила атаку на беженцев, назвав ее "подлым нападением террористов".

Также в сети появилось видеозапись момента взрыва, которую сделал один из очевидцев.

لحظه التفجير مبارح بالراشدين

ويظهر بالتسجل انو السياره الزرقا اتفجرت عند مواقع الثوار

اللي موجودين لحمايه قوافل كفريا والفوعه pic.twitter.com/P4FIk9FAoD — ahmad makiya (@ahmad_makiya1) 16 квітня 2017 р.

Напомним, 15 апреля в Алеппо автобусы, в которых находились эвакуированные жители шиитских деревень, атаковал смертник на заминированном автомобиле.

Ранее повстанцы и правительство Сирии договорились об эвакуации четырех городов, которые находятся в осаде. Однако из-за спора между ними эвакуация приостановилась, в результате чего тысячи людей оказались заблокированными в автобусах вблизи Алеппо.