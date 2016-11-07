Жертвами пожара в бизнес-центре в Алматы стали 5 человек

Погибшими оказались рабочие, проводившие монтажные работы.

В пожаре в бизнес-центре погибли несколько человек vk.com

Алматы (Казахстан) во время пожара в бизнес-центре Almaty Towers погибли 5 человек.

Один из них, 54-летний сварщик, умер от отравления угарным газом, сообщила в понедельник официальный представитель городского департамента по ЧС Сандугаш Баймухамбетова, пишет РИА Новости.

Еще четверо погибших – предположительно, рабочие, которые выполняли в здании монтажные работы.

Пожар в комплексе Almaty Towers произошел вечером в воскресенье, 6 ноября. Загорелась кровля шестиэтажного здания, примыкающего к двум 25-этажным башням. Общая площадь возгорания, ликвидированного через два с половиной часа, составила 1800 квадратных метров.