Завтра в Гааге суд объявит свое решение по временным мерам в деле Украины против России

Международный суд ООН рассмотрит дело по совершению актов терроризма и дискриминации со стороны России.

Международный суд ООН примет промежуточное решение по делу Украины против России 19 апреля International Court of Justice

Международный суд ООН завтра огласит свое промежуточное решение в. Суд решит нужно ли принимать временные упредительные меры по отношению к России, в украинском иске по совершению актов терроризма и дискриминации со стороны РФ.

Планируется, что заседание пройдет в 16:00 по киевскому времени.

Читайте также: Опубликован полный текст речи украинского представителя в деле "Украина против России" в суде ООН 6 марта к рассмотрению иска Украины, требующей привлечь к ответственности Россию "за поддержку террористов" на востоке Украины и за дискриминационные действия в Крыму.

Украина обвиняет Россию в нарушении двух конвенций ООН, участниками которых являются обе страны - международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с поддержкой террористов в Донбассе, и международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в связи с нарушением прав и преследованиями крымских татар и украинцев на полуострове.

9 марта после завершения четырехдневных слушаний суд перешел к рассмотрению решения о введении временных мер против РФ.