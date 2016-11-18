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Защита Улюкаева обжаловала решение о его домашнем аресте

18 ноября в 10:37

Адвокат экс-министра обратился к Мосгорсуду с просьбой избрать для него более мягкую меру пресечения.

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Защита Улюкаева требует избрать ему более мягкую меру пресечения
Сайт президента России
Защита экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, подозреваемого в получении взятки в 2 миллиона долларов, обжаловала решение суда о его помещении под домашний арест.

"Сегодня нами была подана апелляционная жалоба на постановление Басманного суда о домашнем аресте Алексея Валентиновича (Улюкаева)", - цитирует "Интерфакс" заявление его адвоката Тимофея Гриднева.

Как отметил адвокат, сторона обвиняемого просит Московский городской суд отменить решение о домашнем аресте экс-министра и избрать ему более мягкую меру пресечения.

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Напомним, 14 ноября министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева задержали по подозрению в получении 2 миллионов долларов взятки наличными. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести государственный пакет акций компании "Башнефть". В отношении министра возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Как писало Financial Times, российские чиновники и инвесторы боятся, что с ареста министра экономики России Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции, может начаться длительный период неопределенности.

По материалам: Интерфакс
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Тэги Улюкаев арест экономика
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