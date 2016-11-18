Защита Улюкаева обжаловала решение о его домашнем аресте

Адвокат экс-министра обратился к Мосгорсуду с просьбой избрать для него более мягкую меру пресечения.
"Сегодня нами была подана апелляционная жалоба на постановление Басманного суда о домашнем аресте Алексея Валентиновича (Улюкаева)", - цитирует "Интерфакс" заявление его адвоката Тимофея Гриднева.
Как отметил адвокат, сторона обвиняемого просит Московский городской суд отменить решение о домашнем аресте экс-министра и избрать ему более мягкую меру пресечения.
Напомним, 14 ноября министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева задержали по подозрению в получении 2 миллионов долларов взятки наличными. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести государственный пакет акций компании "Башнефть". В отношении министра возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").
Как писало Financial Times, российские чиновники и инвесторы боятся, что с ареста министра экономики России Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции, может начаться длительный период неопределенности.Интерфакс