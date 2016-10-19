Западу пора признать, что Россия угрожает мировому порядку - FT

Издание пишет, что пока Путин не откажется от применения силы, до тех пор он будет угрозой.

Россия бросает вызов мировому порядку, и самое время усилить санкции.

Российские, которые она проводит совместно с режимом Сирии, войдут в историю подлости за долго до того, как США и Европа остановят их.

Стремясь разбить оппозиционеров, которых слабая сирийская армия не может сама победить в бою на земле, Москва помогает превратить город в массовую могилу, сбрасывая бомбы на восточную часть города, где в ловушке оказались 250 тысяч человек.

Об этом в редакционной статье пишет Financial Times. На протяжении всей войны в Сирии, войска режима Башара Асада прибегали к наиболее порочным методам, применяя запрещенное во всем мире оружие против мирных жителей, перекрывая поставки воды и пищи, атакуя медицинские учреждения и используя голод как оружие. Алеппо стало кульминацией всех этих тактик, местом военного преступления, за которое Москва и ее сирийский подопечный должны заплатить.

Издание пишет, что просто сейчас под руинами погребены человеческие жертвы. Но западные страны должны признать, что в Алеппо продолжается атака и на мировой порядок на основе международных правил, который установился после Второй мировой войны. И атакует его один из главных членов Совета безопасности ООН.

Россия уничтожает гуманитарные конвои. Она заставляет сотни тысяч беженцев бежать из Сирии. Москва не только спасает диктатора, который превратил в руины свою страну на много поколений. Она также подорвала все дипломатические шаги, которые могли закончить войну.

Но как и нидерландские миротворцы, которые стояли в стороне во время резни в Сребренице, США и Европа разделяют такой же позор. Президент Барак Обама продемонстрировал слабость в Сирии, когда проигнорировал нарушение начертанной им же красной линиі, передал своему Госсекретарю переговоры о переходе власти, а потом разрешил Владимиру Путину заполнить политический вакуум, который сформировался. Из-за внутреннего кризиса, Европа присоединилась к этой бездеятельности.

Перекрытие неба над Сирией было рискованным решением, которое могло втянуть США в нежелательную войну. Теперь, когда Россия разместила на сирийской территории свои ракетные системы, это еще более рискованное и сложное задание, которое угрожает началом прямого американо-российского конфликта. Но если бойня не прекратится в ближайшем будущем, не исключено, что к идее перекрытия неба придется снова вернуться.

После аннексии Крыма в 2014 году Путин начал представлять угрозу для порядка, который установился после Холодной войны. Осмелев благодаря дряблому ответу Запада, он разорвал важные соглашения по контролю вооружений. Он развернул ядерные ракеты у границ Европы. Россию также подозревают в использовании кибернетической войны для вмешательства в выборы в США. А отношения между Москвой и Западом стали худшими за три десятилетия.

Саммит в пятницу даст ЕС возможность показать, что за агрессию России придется заплатить высокую цену. То, что творится в Сирии, должно укрепить позицию любой страны ЕС, которая требует усиления санкций против России за агрессию против Украины.

Российская экономика очень чувствительна к санкциям. Выделение конкретных военных преступников тоже может быть эффективным. Но это краткосрочные меры. Пока Путин будет оставаться на своем пути, до тех пор Россия будет стратегическим врагом. И для борьбы с ним понадобится терпеливая стратегия сдерживания.

Недавно президент Европейского Совета Дональд Туск сравнил возможное отмену санкций против России с капитуляцией. При этом он констатировал, что приглашая Россию в Сирию для решения существующего там конфликта, европейские политики продемонстрировали близорукость.

Ранее западные СМИ писали о том, что Евросоюзу становится все труднее продлевать санкции против Москвы. В связи с этим на саммите в октябре лидеры ЕС обсудят возможность улучшения отношения с РФ, но таким образом, чтобы сохранить при этом режим антироссийских санкции.