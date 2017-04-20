Западные эксперты игнорируют главную причину войны России против Украины - Atlantic Council

До этого времени мало кто из аналитиков разобрался в русском национализме и русских взглядах на украинцев.

Западные эксперты и политики игнорируют русский самодержавный национализм. Коллаж ZN.UA

Евромайдан и российская аннексияпревратила Украину на популярную тему для СМИ. Кроме того, война России против соседней страны также вызвала огромную волну академических и аналитических материалов об Украине. Таких публикаций было больше 300 с 2014 года.

Все эти научные и экспертные оценки используют пять основных подходов, четыре из которых упускают ключевые причины российской агрессии против Украины.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет старший научный сотрудник канадского Института украинских исследований Университета Альберты, политолог Тарас Кузьо.

Он замечает, что так называемые левые и правые реалисты склонны обвинять Запад в начале войны. Они называют конфликт "гражданской войной" между русскоязычными и украиноязычными гражданами. Они убеждены, что Москва "имеет право" на Крым, обвиняют НАТО, ЕС и США в распространении демократии, которое якобы спровоцировало Владимира Путина, и советуют украинцам отказаться от интеграции с Европой.

Ученые из сферы международных отношений, в свою очередь, сосредотачивают внимание на геополитических соревнованиях между Западом и Россией. Они склонны рассматривать Украину как объект торгов.

Исследователи в сфере безопасности анализируют советское и КГБистское происхождения нынешних правителей России, рассматривают режим Путина как "милитократию" во главе со спецслужбами. Они пишут о культуре ЧК и КГБ, которой пропитана путинская система, нацеленная на продвижение антизападной ксенофобии. Этой системе нужны "маленькие победоносные войны", чтобы устоять.

Эксперты по вопросам российской армии сосредоточиваются на гибридной, информационной и кибернетической войне России против Украины, Европы и США. Эта группа исследователей критикует планы Путина отстроить новый "союз", а также его экспансионистскую, агрессивную политику.

"И только небольшая группа сосредоточилась на русском самодержавном национализме и национальной идентичности как движущем факторе путинских войн, учитывая на критическую важность этих идеологий. И большинство членов этой группы - эксперты по вопросам Украины. Причина всего этого понятна: большинство экспертов, которые изучают посткоммунистический мир - русисты. И они смотрят на мир с москвоцентричной точки зрения", - пишет Кузьо.

Русисты проанализировали картинку войны, используя москвоцентричний подход и российские источники информации. Мало кто из них посетил Украину, особенно восточную его часть и фронт. А еще меньше из них знают украинский язык. Украина, по мнению Кузьо, за пределами зоны комфорта таких экспертов. Но будучи "экспертами" в вопросах всего постсоветского пространства, они убеждены, что каким-то образом понимают Украину.

Русисты опубликовали много замечательных книг, в которых раскрывают биографию и образ мышления Путина. Но не многие из этих работ обращают внимание на русский самодержавный национализм и российские взгляды на украинцев. А следовательно была пропущена мимо внимания ключевая движущая сила кризиса, который разразился сейчас.

"Таким образом, русисты попали в ту же ловушку, что и советологи в последние годы существования СССР, когда проигнорировали национальный вопрос в Советском Союзе и не смогли предвидеть неожиданный распад советской империи", - говорится в статье.

Российские взгляды на Украину давние, широко принятые режимом Путина и даже оппозицией, и они не изменятся быстро. Русский самодержавный национализм и национальная идентичность рассматривают Украину и украинцев в четыре способа.

Во-первых, Путин неустанно повторяет, что украинцы и русские - якобы "один народ". С этой точки зрения, украинцы, так же как и беларусы, - это лишь ответвление русского народа и часть "ближнего зарубежья" - мифа, который берет начало со сталинской выдумки о "дружбе народов". С этой точки зрения правильной судьбой для украинцев будет оставаться в так называемом "русском мире", а не сближаться с Европой.

Второй концепт заключается в том, что российская идентичность основана на языке и культуре. Путин на заседании совета НАТО-Россия в Бухаресте в апреле 2008 года сказал, что все русскоязычные люди - это и есть русские. Российские националистические диссиденты в СССР, известный российский писатель Александр Солженицын и Путин одинаково верят, что восток и юг Укаины, а не только Крым, якобы несправедливо были "присоединены" к Украине большевистским лидером Владимиром Лениным.

Третий подход - Украина не по-настоящему суверенная страна. Она якобы "искусственное образование, навязанное изнутри украинскими олигархами-евреями, а снаружи - США и ЕС".

"Влияние советского антисионизма (который на самом деле всегда был антисемитизмом) продолжает распространяться российскими марионетками, которые заявляют, что лидеры Евромайдана замаскировали свое еврейское происхождение. Путин и россияне верят, что украинский народ хочет жить в союзе с Россией, но олигархи и западные злодеи не дают им это сделать", - говорится в статье.

Чертвертий подход берет начало из взглядов Путина и его друзей по ФСБ, которые были сформированы во времена "застоя" в СССР. Эти убеждения были сформированы мифом о "Великой отечественной войне", а также новым культом Сталина. Но путинские представления о "ВОВ" и советском диктаторе идут в разрез с тремя десятилетиями десталинизации, которая началась в украинской диаспоре в 1983-м и распространилась в советской, а после и независимой Украине.

"Сегодня большинство россиян верят, что Сталин был великим лидером, в то время как большинство украинцев убеждены, что он был тираном, а Голодомор 1933 года считают геноцидом", - пишет Кузьо.

Все эти основополагающие элементы русского национализма и национальной идентичной сформировали мышление Путина относительно Украины. Их в основном игнорируют западные эксперты и политики. Но без осознания того, как Путин и его подчиненные смотрят на соседние страны, международное внешнеполитическое сообщество никогда не поймет войну, которую Россия ведет против Украины с 2014 года, а также причину, почему она будет продолжаться в ближайшем будущем.

Ранее Питер Дикинсон писал в статье для Atlantic Council, что Путин стал заложником собственной гибридной войны против Украины. Попытка расколоть соседнюю страну провалилась. Но завершить войну в Донбассе российский президент просто так не может, так как тогда мир узнает о российские военные преступления.

Ранее на страницах Foreign Policy старший директор Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, бывший заместитель министра обороны США и экс-советник вице-президента Джозефа Байдена по внешней политике Майкл Карпентер писал, что США с помощью шести шагов могут остановить Путина в Украине. Эксперт советует новой администрации в Вашингтоне продолжать работу над укреплением способности украинской армии защищаться. В частности, программа подготовки украинских военных должна продолжиться. А кроме того, США должны передать ВСУ оборонительное летальное оружие, включая противотанковые ракеты и контрбатарейные радары с системами контроля огня.