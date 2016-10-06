Запад ждет, что новый Генсек ООН будет более эффективным – FT

Тем временем, Россия и Китай смирились с кандидатурой Гутерреша и борются за другие важные посты в ООН.
Об этом сегодня пишет Financial Times, добавляя, что внезапный консенсус относительно кандидатуры Гутерреша завершил избирательный процесс, который длился полгода. Ожидалось, что он будет более прозрачным, однако в конце концов наиболее влиятельные государства решили все за кулисами.
Несмотря на то, что Гутерреш получил поддержку на голосованиях в Совете безопасности, он изначально не соответствовал требованиям ключевых членов ООН. США и Великобритания хотели, чтобы следующим Генеральным секретарем была женщина, в то время как Россия продвигала кандидатов из Восточной Европы. Дошло до того, что фактически в последний момент к избирательному процессу присоединилась еврокомиссар по вопросам бюджетирования и человеческим ресурсам Кристалина Георгиева. Болгарское правительство выдвинул ее кандидатуру только на прошлой неделе после того, как предыдущий болгарский кандидат – глава ЮНЕСКО Ирина Бокова – не получила поддержку членов Совета безопасности.
"Поскольку поддержка Гутерреша укрепилась в течение последних недель, дипломаты говорят, что Китай и Россия начали бороться за должности второго уровня в руководстве ООН. Китай, в частности, может интересоваться должностью главы ООН по вопросам миротворческих операций, которую сейчас занимает чиновник из Франции. А Россия, вероятно, поборется за высокий пост в новом секретариате", - говорится в статье.
На сегодняшний день на пост генсека ООН претендуют 10 человек. Напомним, Антониу Гутерриш лидировал с первого раунда голосования в Совбезе ООН. Тогда его ближайшим преследователем являлся экс-президент Словении Данило Тюрка.ZN.UA