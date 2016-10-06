Запад ждет, что новый Генсек ООН будет более эффективным – FT

Тем временем, Россия и Китай смирились с кандидатурой Гутерреша и борются за другие важные посты в ООН.

Китай и Россия смирились с кандидатурой Гутерреша. UNHCR/Flickr

Главный претендент на пост Генерального секретаря ООНприобрел репутацию способного политика, который хорошо знает систему международной организации изнутри. Поэтому западные дипломаты ожидают от него более эффективного лидерства, которое ООН теряло на протяжении последних лет.

Об этом сегодня пишет Financial Times, добавляя, что внезапный консенсус относительно кандидатуры Гутерреша завершил избирательный процесс, который длился полгода. Ожидалось, что он будет более прозрачным, однако в конце концов наиболее влиятельные государства решили все за кулисами.

Несмотря на то, что Гутерреш получил поддержку на голосованиях в Совете безопасности, он изначально не соответствовал требованиям ключевых членов ООН. США и Великобритания хотели, чтобы следующим Генеральным секретарем была женщина, в то время как Россия продвигала кандидатов из Восточной Европы. Дошло до того, что фактически в последний момент к избирательному процессу присоединилась еврокомиссар по вопросам бюджетирования и человеческим ресурсам Кристалина Георгиева. Болгарское правительство выдвинул ее кандидатуру только на прошлой неделе после того, как предыдущий болгарский кандидат – глава ЮНЕСКО Ирина Бокова – не получила поддержку членов Совета безопасности.

"Поскольку поддержка Гутерреша укрепилась в течение последних недель, дипломаты говорят, что Китай и Россия начали бороться за должности второго уровня в руководстве ООН. Китай, в частности, может интересоваться должностью главы ООН по вопросам миротворческих операций, которую сейчас занимает чиновник из Франции. А Россия, вероятно, поборется за высокий пост в новом секретариате", - говорится в статье.

На сегодняшний день на пост генсека ООН претендуют 10 человек. Напомним, Антониу Гутерриш лидировал с первого раунда голосования в Совбезе ООН. Тогда его ближайшим преследователем являлся экс-президент Словении Данило Тюрка.