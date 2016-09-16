Запад не выполнил свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму – экс-министр обороны США

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Бывший американский чиновник не понимает, почему Британия и США, которые выступили гарантами безопасности Украины, не принимают участия в Нормандском формате.

Гейтс признал, что США не выполнили обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму. Голос Америки (русская служба)

Будапештский меморандум стал одним из тех международных соглашений, которые выполняются не так, как должны были бы. Об этом на саммите YES в Киеве сказал бывший министр обороны США Роберт Гейтс.

"Правительство, которое работало в США во время подписания Будапештского меморандума, работало без моего участия. Но сделка заключалась в том, что если Украина откажется от ядерного оружия, то ей будет гарантирована безопасность. И если посмотреть в контексте того, где мы сейчас находимся, то могу сказать, что Запад не выполнил своих обязательств", - подтвердил он.

В это же время, он добавил, что не знает, почему в Нормандском процессе участвуют Франция и Германия, а Британия и США, которые были гарантами украинской целостности по Будапештскому меморандуму, стоят в стороне.

Сегодня, открывая первый день саммита YES, президент Петр Порошенко призвал страны Будапештского меморандума до заключения новых соглашений. Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании.