Запад не выполнил свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму – экс-министр обороны США

Бывший американский чиновник не понимает, почему Британия и США, которые выступили гарантами безопасности Украины, не принимают участия в Нормандском формате.
"Правительство, которое работало в США во время подписания Будапештского меморандума, работало без моего участия. Но сделка заключалась в том, что если Украина откажется от ядерного оружия, то ей будет гарантирована безопасность. И если посмотреть в контексте того, где мы сейчас находимся, то могу сказать, что Запад не выполнил своих обязательств", - подтвердил он.
В это же время, он добавил, что не знает, почему в Нормандском процессе участвуют Франция и Германия, а Британия и США, которые были гарантами украинской целостности по Будапештскому меморандуму, стоят в стороне.
Сегодня, открывая первый день саммита YES, президент Петр Порошенко призвал страны Будапештского меморандума до заключения новых соглашений. Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании.ZN.UA