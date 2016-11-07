Запад не сделал для Турции ничего хорошего - Эрдоган

Турция самостоятельно будет решать свои проблемы, отметил президент страны.

Эрдоган считает, что Турция может справиться со всеми проблемами самостоятельно social.eadaily.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Запад не сделал для его страны ничего хорошего.

"Запад не сделал для Турции ничего хорошего. Чего должна ждать от Запада Турция, если ее уже на протяжении 53 лет заставляют ожидать у дверей Европейского союза", - сказал он, выступая на церемонии присуждения научных званий в одном из вузов страны.

Эрдоган отметил, что Турция самостоятельно будет решать свои проблемы и ей "уже неважно, что скажут другие".

Президент также прокомментировал арест депутатов оппозиционной Демократической партии народов.

"Как глава государства я стараюсь по мере возможности отслеживать работы, проводимые в Турции в рамках целей 2023 года, а также ход реализации крупных проектов. Но есть вопросы, по которым необходимо информировать общественность. В их числе - юридический процесс в отношении депутатов, которые оказывали поддержку террористам PKK", - сказал Эрдоган.

Эрдоган подчеркнул, что лично передал федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель четыре тысячи досье на террористов Национальной разведывательной организации Турции.

Ранее Эрдоган обвинил Европу в пособничестве терроризму из-за поддержки курдов. В своем телевизионном обращении турецкий лидер заявил, что его не волнует, что в Европе его называют диктатором за то, что он ведет борьбу с курдскими боевиками и их сторонниками.

В тоже время, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выразила обеспокоенность в связи с арестами турецких журналистов, заявив, что они негативно скажутся на результатах переговоров о вступлении Турции в Европейский Союз.