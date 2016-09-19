Западное общество до сих пор верит в "американскую гегемонию" с ее монополией на насилие в мире.

Западное общество ошибочно верит, что США представляют угрозу для мирового мира, не замечая преступления России. Flickr/HiMY SYeD

Этого месяца исполнится ровно годи два с половиной года ее войны против Украины в Донбассе. В своей сирийской авантюре российские военные активно бомбардировали области, населенные мирными жителями, используя все, что только имеют в арсенале: термбаричні, кластерные и зажигательные снаряды. Они убили более трех тысяч мирных сирийцев.

Эти смерти не случайны, а необходимая часть российской стратегии, нацеленной на то, чтобы подавить регионы, которые восстали против диктатуры кремлевского союзника – семьи Башара Асада, которая и сама устроила многочисленные газовые атаки, голод и систематически пытает людей.

На Востоке Украины погибли около десяти тысяч человек, половина из которых – мирные жители и украинские военные. Продолжительность и интенсивность этого конфликта полностью зависит от РФ. Ведь без русского оружия, солдат и денег война закончилась бы уже завтра.

Но несмотря на то, что сотни тысяч людей выходили на улицы крупных городов Западной Европы и США, протестуя против американского вторжения в Ирак или, например, против операций Израиля в Секторе Газа в 2014 году, российские войны в Сирии и Украине не стали поводом ни одной столь же массовой демонстрации и западном мире.

Если ложный удар армии США по госпиталю в Афганистане в 2015 году вызвал волну осуждения, то на российские методические бомбардировки медицинской инфраструктуры в Сирии западное общество ответило молчанием. Об этом на страницах Atlantic Council пишет историк Калифорнийского университета Эндрю Корнблут.

Он также подчеркивает, что жители Запада также не критикуют Кремль за его роль в усилении волны беженцев, хотя ЕС напрямую от этого страдает. И такая тенденция, по мнению автора, не малозначительна, поскольку так или иначе общественность на Западе имеет большое влияние на политиков, которые принимают важные решения.

Нынешняя гуманистическая сознание часто упоминается в качестве одного из крупнейших западных достижений, но равнодушие западного общества к российским преступлений раскрывает основную идеологию, которая сохранилась в качестве артефакта Холодной войны. Созданная во времена, когда судьба мира определялась биполярным соревнованием между США и СССР, гуманистическая критика настроена воспринимать двух легко узнаваемых игроков и простую риторику. Ее терпимость к двусмысленности очень низкая.

"Таким образом, зыбкая и отравлена коррупцией украинская демократия все многообразие сирийских повстанцев не соответствуют образу "хороших парней", который нужен западной воображении", - говорится в статье.

Автор отмечает, что, как ни странно, Россия получила ряд преимуществ от потери своего статуса супердержавы и связанную с ним чрезвычайное внимание. В то время, как американский милитаризм был жестко осужден, Москва, выйдя из поля внимания, смогла сохранить крупнейший в мире ядерный арсенал и отстроить мощную армию, способную захватить большую часть Европы.

Избавившись от необходимости догонять Америку в мире и, сойдя с международной сцены, Россия смогла беззастенчиво демонстрировать свою военную силу, запугивая соседей от Прибалтики до Японии. При этом, она продолжает пожинать плоды от своей роли в прошлом в качестве главного оппонента США во времена Холодной войны. Для миллионов людей на Западе, которые считают американскую гегемонию угрозой для мира в мире, Россия остается в статусе необходимой и даже желательной силы противовеса. И так считают, например, немецкий министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер ли разоблачитель Джулиан Ассандж.

вдобавок, жители Запада не могут критиковать то, о чем не знают. Падение "железного занавеса" не привело к росту понимания населением России, а как раз наоборот. Если даже во времена Холодной войны знания жителей запада о россии и Восточную Европу были очень поверхностными и редко выходили за рамки стереотипов, сокращение российской важности лишь усилило иллюзию американской всемогущества.

"Упоминания о американское распространения новостей, рекламы, поп-культуры по всему миру, создают тень, в которой Россия может безопасно и незаметно организовывать свои гибридные войны", - считает эксперт.

Зато после распада СССР, США остались не только единственной супердержавой, но и "причиной всех мировых бед" в глазах многих. Озабоченность жителей Запада ошибками Америки и ее союзников привела к появлению некоего "обратного национализма", в котором люди соревнуются, кто дальше зайдет в самокритике.

Автор признает, что Запад действительно делает много вещей, достойных критики. Но односторонняя сосредоточенность на собственной вине – это свидетельство высоких стандартов, которые он установил для себя, а не его "злой природы".

"к Сожалению для Украины и Сирии, Владимир Путин понимает лучше, чем многие на Западе, что в демократия, выраженная в дипломатических нотах и официальных заявлениях, не заменит той, которая происходит на улицах и в социальных сетях. До тех пор, пока европейское и американское общество не отправят в прошлое миф о западную монополию на насилие, войны и Путина будут продолжаться", - говорится в статье.

между Тем, главный исследователь Института международных отношений Праги и член Европейского совета по иностранным делам Марк Галеотти пишет на страницах Vox, что Россия не может победить в войне против Украины. Поскольку украинская армия стала сильнее, опытнее и лучше обеспеченной, чем два года. Украина может справедливо заявить, что ее армия единственная в мире с опытом участия в танковых боях против России и единственная, кто знает, насколько русские искусны с беспилотниками и современными электронными методами войны.

Ранее эксперт по вопросам России Саймон Сараджян писал на страницах The National interest, что полномасштабная война против Украины пока ненужная России. Потому что оккупация еще большей части территорий соседней страны никак не поможет Москве достичь желаемый целей, таких как отмена санкций и покорность Киева.