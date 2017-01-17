Задержанный за нападение на ночной клуб в Стамбуле признал вину

После задержания Машарипова стамбульская полиция провела рейды по 152 адресам.

Абдулкадир Машарипов признал вину

на клуб Reina в Стамбуле Абдулкадир Машарипов признал вину, заявил губернатор Стамбула Кадир Топбаш, сообщает телеканал Си-Эн-Эн-Тюрк.

Кроме того, отпечатки пальцев, взятые у мужчины после задержания, совпали с отпечатками, обнаруженными при осмотре места убийства.

Топбаш также сообщил, что все указывает на то, что нападение было совершено от имени "Исламского государства".

Губернатор добавил, что вместе с Машариповым были задержаны четверо граждан Ирака - один мужчина и три женщины. В квартире, в которой жил Машарипов обнаружены 197 тыс.яч долларов США.

После задержания Машарипова стамбульская полиция провела рейды по 152 адресам, всего задержаны 30 человек.

В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.

Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Турецкие СМИ опубликовали фотографию предполагаемого террориста, полученную с камер наружного видеонаблюдения. В совершении теракта подозревали гражданина Узбекистана или Кыргызстана, состоящего в рядах террористов "Исламского государства".

4 января власти Турции сообщили о том, что личность террориста установлена. Тем не менее, Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не стал оглашать имя преступника.