Задержанные в Молдове таможенники брали деньги с перевозчиков продукции из Украины

Если их вина будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.
Задержанные в Молдове 28 таможенников контрольно-пропускных пунктов "Паланка" и "Тудора" молдавско-украинской границы подозреваемых в незаконном взимании денежных средств с владельцев автотранспортных средств, перевозивших сельскохозяйственную продукцию из Украины.
"Согласно материалам предварительного следствия, таможенники, включая начальников смен, незаконно взимали денежные средства с перевозчиков сельхозпродукции из Украины. В обмен на денежное вознаграждение таможенники не проводили досмотр автомобилей и проверка сопроводительных документов", - сообщает Укринформ со ссылкой на Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдовы.
Сообщается также, что во время обысков на КПП "Паланка" в офисе начальника смены была обнаружена крупная сумма денег в разной валюте.
Всех задержанных помещено в изолятор временного содержания Центра по борьбе с коррупцией.
Если их вина будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.
Как сообщалось, накануне в Молдове задержали 28 сотрудников таможни, работавших на границе с Украиной.