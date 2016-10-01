Задержанные в Молдове таможенники брали деньги с перевозчиков продукции из Украины

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Если их вина будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Задержанные в Молдове 28 таможенников контрольно-пропускных пунктов "Паланка" и "Тудора" молдавско-украинской границы подозреваемых в незаконном взимании денежных средств с владельцев автотранспортных средств, перевозивших сельскохозяйственную продукцию из Украины.

"Согласно материалам предварительного следствия, таможенники, включая начальников смен, незаконно взимали денежные средства с перевозчиков сельхозпродукции из Украины. В обмен на денежное вознаграждение таможенники не проводили досмотр автомобилей и проверка сопроводительных документов", - сообщает Укринформ со ссылкой на Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдовы.

Сообщается также, что во время обысков на КПП "Паланка" в офисе начальника смены была обнаружена крупная сумма денег в разной валюте.

Всех задержанных помещено в изолятор временного содержания Центра по борьбе с коррупцией.

Если их вина будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Как сообщалось, накануне в Молдове задержали 28 сотрудников таможни, работавших на границе с Украиной.