Задержанного за взрывы в Нью-Йорке обвинили в покушении на убийство полицейских

Следствие устанавливает мотивы преступления Рахами и его возможные связи с террористическими организациями.

Камера наружного наблюдения зафиксировала Рахами рядом с местом закладки взрывного устройства ABCnews

Полиция и ФБР проверяют связи Ахмана Хана Рахами, задержанного по подозрению в организации серии, с террористическими группировками, а также выясняют мотивы преступления.

Федеральный прокурор штата Нью-Йорк выдвинул против 28-летнего Рахами обвинение в покушение на убийство пятерых полицейских, с которыми он вступил в перестрелку во время задержания. По состоянию на 20 сентября, обвинения в связи со взрывами подозреваемому не были предъявлены, передает "Голос Америки".

В распоряжении полиции оказалась видеозапись с камеры наружного наблюдения, которая зафиксировала Рахами рядом с местом закладки несработавшего самодельного взрывного устройства в Нью-Йорке.

Как сообщалось, в субботу, 17 сентября в США прогремели два взрыва – на месте проведения благотворительного забега в Нью-Джерси, а также Манхэттене, результате которого не менее 29 человек получили ранения.

Взрыв произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства, заложенного в урну. На месте происшествия спасатели обнаружили второе взрывное устройство, которое не сработало.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо мэр города Билл де Бласио назвали взрывы актом терроризма.

Полиция Нью-Йорка задержала 28-летнего американца афганского происхождения Ахмана Хана Рахами по подозрению в организации терактов. Во время задержания подозреваемый устроил перестрелку с полицией и был ранен.