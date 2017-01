Забастовка работников метро в Лондоне стала причиной транспортного коллапса

Вечером в Лондоне 8 января работники метрополитена начали суточную забастовку. Сотрудники подземки протестуют против сокращения рабочих мест и закрытия билетных касс в рамках программы модернизации.

В компании Transport for London, сообщают, что функционирует 60 процентов станций. Однако, по сообщениям британских СМИ, большинство центральных станций метро закрыты, что стало причиной транспортного коллапса. В британской столице на дорогах большие пробки, на автобусных остановках толпы людей.

#ClaphamJunction station has been evacuated due to overcrowding during the #Tubestrike in #London https://t.co/hKmUYujTrQ