За Трампа голосовали белые необразованные американцы – СМИ

67% избирателей, которые голосовали за кандидата-республиканца, признались, что не закончили колледж.
Издание New York Times обнародовало таблицу с результатами исследования, которые свидетельствуют, что 71% образованных и 75% необразованных афроамериканцев, которые принимали участие в опросе, ответили, что голосовали за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Так же поступили и 45% белых американцев, которые закончили колледж. В это же время, не зависимо от расы, 58% людей, которые закончили аспирантуру, проголосовали за Клинтон, а Трампу свой голос отдали лишь 37% избирателей с таким уровнем образования.
Напомним, что что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.
Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.
А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.ZN.UA