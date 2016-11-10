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За Трампа голосовали белые необразованные американцы – СМИ

10 ноября в 21:44

67% избирателей, которые голосовали за кандидата-республиканца, признались, что не закончили колледж.

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Трамп победил благодаря американцам с плохим образованием.
Flickr/ Gage Skidmore
Об этом свидетельствуют данные экзитпола, собранные американской компанией Edison Research для Национального избирательного фонда, который совместно создали ведущие СМИ США. Сотрудники компании провели опрос среди 24537 американцев на избирательных участках и 4389 избирателей, которые голосовали раньше или по открепительным талонам.

Издание New York Times обнародовало таблицу с результатами исследования, которые свидетельствуют, что 71% образованных и 75% необразованных афроамериканцев, которые принимали участие в опросе, ответили, что голосовали за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Так же поступили и 45% белых американцев, которые закончили колледж. В это же время, не зависимо от расы, 58% людей, которые закончили аспирантуру, проголосовали за Клинтон, а Трампу свой голос отдали лишь 37% избирателей с таким уровнем образования.

Напомним, что что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.

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Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.

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The New York Times

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The New York Times

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The New York Times

По материалам: ZN.UA
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Тэги выборы США
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1 комментарий
  • Иван Михайлович Тесленко Сегодня, 12:51 Неужели, после состоявшихся выборов американского президента остались люди верящие результатам социологических опросов? Ответить Цитировать Пожаловаться
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