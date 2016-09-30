За пост президента Узбекистана будут бороться 4 человека

Процесс выдвижения кандидатов начнется уже в эту пятницу, 30 сентября и продлится до 20 октября.
Процесс выдвижения начнется уже сегодня, 30 сентября и завершится 20 октября, объявили в узбекском центризбиркоме, сообщает РИА Новости.
Своих кандидатов выдвинут все четыре официально разрешенные в Узбекистане политические партии.
Выдвижение кандидатов на выборы президента Узбекистана высшими органами политических партий страны начинается в пятницу.
Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) выдвинула кандидатом в президенты действующего и.о главы государства Шавката Мирзиеева, Национально-демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") — заместителя спикера законодательной (нижней) палаты парламента Сарвара Отамурадова, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) и Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") — своих лидеров Хотамжона Кетмонова и Наримона Умарова.
Все четыре политические партии допущены к участию в президентских выборах. Партии приступили к сбору подписей в поддержку кандидатов. В соответствии с законодательством, партиям необходимо собрать подписи не менее 1% от общего количества избирателей (214,35 тысячи подписей).
Досрочные выборы в Узбекистане назначены в связи со смертью президента страны Ислама Каримова.
Как пишет обозреватель ZN.UA Владимир Кравченко, отсутствие заранее согласованного и принятого большинством правящей элиты преемника создает в Узбекистане острый внутриполитический кризис, грозящий перерасти в кровавое противоборство претендентов.
Подробнее о ситуации в центрально-азиатском регионе в связи со смертью Каримова читайте в материале "Узбекистан на пороге потрясений" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".
РИА Новости