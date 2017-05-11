За ловлю покемонов в церкви русскому блогеру дали 3,5 года условно

Блогера обвинили по нескольким статьям, в том числе по статье за "оскорбление религиозных чувств верующих".

Русский ловец покемонов в церкви получил условный срок Кадр/YouTube

Суд Екатеринбурга приговорил к 3,5 года условно блогера, который в прошлом году ловил в церкви РПЦ покемонов.

Соколовский признан виновным в совершении девяти эпизодов преступления по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и семи преступлений по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Летом 2016 года Соколовский разместил видеоролик о том, как он ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови, возведенном на месте дома Ипатьева, в подвале которого были расстреляны бывший император Николай II (Кровавый) с семьей.

По версии следствия, всего блогер с мая 2013 по сентябрь 2016 года разместил на YouTube девять видеофайлов, которые, согласно экспертизам содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды.

Pokemon Go - мобильная игра с элементами дополненной реальности. Цель игры - находить и тренировать покемонов (персонажи популярных японских компьютерных игр и комиксов) в реальном мире. Была популярна в 2016 году.