За Клинтон проголосовало больше американцев, чем за Трампа

Кандидату от демократов отдали свои голоса более 59 миллионов избирателей, республиканцу Трампу — на 100 тысяч меньше.

Трамп сохраняет лидерство по количеству избирателей, так как все избиратели в большинстве штатов достаются победителю Premium_shots / Depositphotos

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон опередила республиканца Дональда Трампа по количеству голосов избирателей на выборах президента.

Согласно последним данным, за Клинтон фактически проголосовали свыше 59 миллионов 179 тысяч граждан США, за Трампа - 59 миллионов 42 тысячи, сообщает издание The New York Times.

Но Дональд Трамп сохраняет лидерство по количеству избирателей, так как все избиратели в большинстве штатов достаются победителю. Трамп уже собрал 279 голосов выборщиков, Клинтон - 218 голосов.

The New York Times

The New York Times

Кандидату нужно набрать 270 голосов выборщиков, чтобы стать президентом США.

Подобная ситуация была на выборах 2000 года. Тогда президентом США избрали республиканца Джорджа Буша-младшего, который набрал 47,9% голосов, хотя его соперник от демократов Альберт Гор набрал 48,4%.

Ранее сообщалось, что кандидат от Республиканской партии и одиозный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет новым президентом США.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.