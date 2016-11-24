За Клинтон проголосовали на 2 миллиона избирателей больше, чем за Трампа

В США продолжается подсчет голосов, у Трампа, по всей видимости, будет 306 из 583 голосов в коллегии выборщиков.

Клинтон стала пятым в истории США кандидатом в президенты, который проиграл выборы, получив большинство голосов избирателей

На выборах президента США, которые состоялись 8 ноября, кандидат от Демократической партиинабрала на 2 миллиона голосов избирателей больше, чем республиканец

В нескольких штатах подсчет голосов продолжается, и в среду, 23 ноября, перевес Клинтон составил 2 миллиона 17 тысяч 563 голоса, передает "Голос Америки".

Ожидается, что разрыв может увеличиться, так как продолжается до сих пор не подсчитаны голоса в штатах, где Клинтон одержала победу, в частности в Калифорнии – крупнейшем штате Западного побережья США.

Независимо от того, насколько существенным окажется разрыв, он не изменит итогов выборов. Президентом станет Трамп, который, по всей вероятности, получит 306 из 583 голосов в коллегии выборщиков.

В ряде штатов Трамп победил с небольшим преимуществом, тогда как Клинтон одержала убедительные победы в густонаселенных Калифорнии и Нью-Йорке. В то же время, победитель получает все голоса выборщиков в штате, где за него проголосовало большинство избирателей.

Это уже пятый раз в истории США, когда кандидат победил во всенародном голосовании, но не стал президентов, проиграв по голосам коллегии выборщиков. Подобная ситуация была на выборах 2000 года. Тогда президентом США избрали республиканца Джорджа Буша-младшего, который набрал 47,9% голосов, хотя его соперник от демократов Альберт Гор набрал 48,4%.

Тем временем, в Сенат внесен законопроект об упразднении коллегии выборщиков и введении в США системы прямых выборов президента. Однако шансы на его принятие малы. Инициатива требует внесение поправки в Конституцию, в связи с чем должна быть утверждена тремя четвертями американских штатов в течение семи лет после принятия.