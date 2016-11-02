За десять лет в мире погибли более 700 журналистов – генсек ООН

2 ноября - Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов.

Сегодня - Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов bank.gov.ua

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал почтить память представителей СМИ, которые были убиты при исполнении служебного долга. Призыв прозвучал в связи с тем, что 2 ноября - Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов, сообщает Центр новостей ООН.

"Более 700 журналистов погибли за последнее десятилетие: иными словами, каждые пять дней один журналист лишался жизни только за то, что он доводил до общественности последние известия и информацию", - заявил Генеральный секретарь ООН.

По словам Пан Ги Муна, многие журналисты гибнут в конфликтах, которые они освещают, однако многих "заставляют замолчать с помощью насилия" и в мирных условиях. По словам генсека ООН, "раскрывается лишь семь процентов таких преступлений, что порождает безнаказанность, усугубляет страх среди журналистов и позволяет правительствам беспрепятственно применять цензуру.

"Мы должны прилагать больше усилий для того, чтобы противостоять этой тенденции и гарантировать свободу деятельности СМИ. Нельзя допускать, чтобы журналисты были вынуждены заниматься самоцензурой, опасаясь за свою жизнь", - заявил Пан Ги Мун в своем послании.

Напомним, в Украине так и не раскрыто убийство журналиста Павла Шеремета, кторый погиб рано утром 20 июля, в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

Следствие рассматривает несколько основных версии причин убийства журналиста Павла Шеремета – профессиональные отношения, личная неприязнь и "российский след". Кроме того, есть версия, что настоящей целью покушения мог быть не Шеремет, а руководитель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула, которой принадлежал взорванный автомобиль.