Южнокорейская оппозиция набрала нужное количество голосов для объявления импичмента президенту

Голосование об импичменте президенту планируется провести между 2 и 9 декабря

Оппозиция набрала голоса, чтоб отправить Пак Кын Хе в отставку

В парламенте Южной Кореи набралось достаточно голосов, чтобы объявить импичмент президенту страны Пак Кын Хе.

Голосование об импичменте президенту планируется провести между 2 и 9 декабря, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Для смещения президента нужно как минимум 200 голосов, а у оппозиции и независимых депутатов набиралось всего лишь 172 голоса. Необходимо было привлечь как минимум 28 депутатов правящей партии "Сэнури", теперь этого удалось достичь, заявил парламентарий Хван Ян Чуль.

"Были опасения, что мы можем усомниться после недавнего выступления президента, но на сегодняшней встрече мы подтвердили, что наша позиция стала только тверже", - заявил он.

Накануне Пак Кын Хе заявила, что готова добровольно оставить пост, когда для этого будут созданы необходимые политические условия.

Антиправительственные акции продолжаются в Республике Корее уже несколько недель. Пак Кын Хе оказалась в центре крупного скандала. По данным следствия, президент находилась под сильным влиянием своей подруги Цой Сун Силь, которая, не занимая официальной должности при главе государства, правила тексты ее речей, имела доступ к секретным документам и получала миллионы долларов на деятельность некоммерческих организаций, которые тратила на личное обогащение. Сама Цой Сун Силь сейчас находится под арестом. Несмотря на то, что Пак Кын Хе неоднократно приносила извинения, рейтинг президента среди избирателей, согласно опросам, не превышает 5%.

Подробнее о политическом кризисе в Южной Корее читайте в статье Виктора Каспрука "Приведут ли протесты в Южной Корее к "Паккынхегейту"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".