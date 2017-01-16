Южнокорейскакя прокуратура выдала ордер на арест одного из руководителей корпорации Samsung

Топ-менеджера подозревают во взяточничестве.

Замглавы Samsung будет арестован

Прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест замглавы корпорации Samsung Group Ли Чжэ Ёна.

Его обвиняют во взяточничестве в рамках дела о расследовании коррупционного скандала вокруг временно отстраненной от власти президента страны Пак Кын Хе, пишет южнокорейское агентство Yonhap.

Сообщается, что вице-председатель группы компаний Samsung Ли Чжэ Ён подозревается в том, что корпорация в 2015 году подписала контракт более чем на 18 млн долларов с компанией из Германии. Немецкая компания которая принадлежит центральной фигурантке коррупционного скандала Цой Сун Силь, подруге президента Пак Кын Хе.

В обмен на это государственный пенсионный фонд, как утверждается, под давлением президентской администрации оказал поддержку слиянию двух компаний-подрядчиков Samsung.

Напомним, по данным следствия, Samsung мог оказывать поддержку двум неправительственным фондам. Данные фонды были созданы Чхве Сун Силь - близкой подругой президента страны, - которая под предлогом продвижения спорта и культуры вынудила многие южнокорейские компании делать в них пожертвования, значительную часть которых присвоила себе.

Президент Пак Кын Хе была временно отстранена от должности после того, как 9 декабря парламент проголосовал за ее импичмент. Он также заявила, что готова добровольно оставить пост, когда для этого будут созданы необходимые политические условия. Исполняющим обязанности лидера страны стал премьер-министр Хван Гё Ан.

Пак Кын Хе оказалась в центре крупного скандала несколько месяцев назад. По данным следствия, президент находилась под сильным влиянием своей подруги Цой Сун Силь, которая, не занимая официальной должности при главе государства, правила тексты ее речей, имела доступ к секретным документам и получала миллионы долларов на деятельность некоммерческих организаций, которые тратила на личное обогащение. Сама Цой Сун Силь сейчас находится под арестом. Несмотря на то, что Пак Кын Хе неоднократно приносила извинения, рейтинг президента среди избирателей, согласно опросам, не превышает 5%.

Подробнее о политическом кризисе в Южной Корее читайте в статье Виктора Каспрука "Приведут ли протесты в Южной Корее к "Паккынхегейту"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".