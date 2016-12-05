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Южная Корея рекордно увеличила военный бюджет

5 декабря в 08:14

Южная Корея объясняет увеличение оборонных расходов растущей угрозой со стороны КНДР.

Армия Южная Корея
Южная Корея потратит на армию 10% госбюджета
topwar.ru
Южная Корея увеличила оборонный бюджет на 2017 год на 4% до 34,2 млрд долларов (40,34 трлн вон).  

"Это связано с необходимостью ответа на растущую военную угрозу со стороны Северной Кореи", - сообщили в Министерстве национальной обороны страны, пишет "ТАСС". 

 Из общей суммы 24,2 млрд долларов будут потрачены на операционные расходы, 10,4 млрд долларов пойдут на укрепление боеготовности вооруженных сил.

Военные расходы Южной Кореи впервые в истории превысили 40 млрд вон и составили 10% от общего бюджета в 400,5 трлн вон (340 млрд долларов).

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Ранее Южной Корее заявляли, что при любой попытке со стороны Северной Кореи осуществить ядерную атаку смогут уничтожить Пхеньян неядерными средствами.

9 сентября Северная Корея провела пятое – самое крупное, испытание ядерного оружия. Ранее Совет Безопасности ООН объявил о новых санкциях против КНДР

По материалам: ТАСС
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Тэги Корея доллар расходы оборона бюджет военный
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