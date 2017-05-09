Юнкер рассказал анекдот о войне Люксембурга против России

По его словам, этой шуткой он "успокаивает" Путина.

Юнкер пошутил. European Parliament / Flickr

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер признался, что использует юмор для борьбы против агрессии России.

В частности, он вспомнил анекдот о войне его родного Люксембурга против РФ, который ранее рассказывал президенту Владимиру Путину, чтобы "успокоить" его.

"Я всегда говорю Путину, чтобы успокоить его: почему Люксембург до сих пор не напал на Россию? У нас нет места, чтобы разместить столько военнопленных", - сказал Юнкер.

В прошлом году, Жан-Клод Юнкер посетил Россию впервые с начала российской агрессии против Украины. Там он принял участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Во время этого визита Юнкер напомнил Кремлю, что Украина суверенна и может выбирать свое будущее. Также он подчеркнул, что Россия должна вернуть Киеву контроль над восточным рубежом. Без этого, по его словам, восстановление европейско-российских отношений не возможно.