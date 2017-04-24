Юнкер поздравил Макрона с победой в первом туре президентских выборов

Глава МИД Германии выразил уверенность, Макрон станет следующим президентом Франции.

Истеблишмент ЕС поддерживает Макрона Wikimedia commons

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Эммануэля Макрона с победой в

"Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил Эммануэля Макрона с его результатом в первом туре и пожелал ему мужества в дальнейшем на президентских выборах 2017 года", – написал официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на своей странице в Twitter вечером в воскресенье, 23 апреля.

.@JunckerEU a félicité @EmmanuelMacron pour son résultat au premièr tour et lui a souhaité bon courage pour la suite. #Presidentielle2017 — Margaritis Schinas (@MargSchinas) 23 квітня 2017 р.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, в свою очередь, выразил уверенность, что проевропейский политик Макрон одержит победу во втором туре.

"Я рад, что Эмманюэль Макрон станет следующим президентом Франции", – сообщил Габриэль журналистам вечером в воскресенье.

По результатам экзит-полла, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли независимый кандидат, лидер либерального движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава право-популистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. В первом туре за Макрона проголосовали 23,7%, а Ле Пен смогла заручиться поддержкой 22% избирателей.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амона призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Юлии Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".