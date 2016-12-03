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ЮНЕСКО создаст фонд для защиты культурных объектов в зонах конфликтов

3 декабря в 14:48

Деньги фонда пойдут на реставрацию исторических объектов, которые пострадали от ИГИЛ в Сирии и Ираке.

пальмира
ЮНЕСКО будет восстанавливать объекты, разрушенные ИГИЛ
UNESCO
ЮНЕСКО создаст фонд в размере 100 млн долларов для защиты культурных ценностей в зонах вооруженных конфликтов. Франция обязалась внести 30 млн долларов.

Выделенные средства пойдут на охрану, транспортировку и реставрацию исторических объектов. Многие из них на территории Сирии, Ирака и Йемена пострадали от действий исламистов и природных явлений. Список ЮНЕСКО насчитывает более тысячи объектов культурного наследия. Более 50 из них находятся под угрозой исчезновения.

Члены группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке считают древние сооружения языческими идолами, которые следует стереть с лица земли. Джихадисты неоднократно выкладывали в интернет видеозаписи с уничтожением артефактов ассирийской эпохи кувалдами и отбойными молотками. Некоторые памятники архитектуры были разрушены с помощью бульдозеров.

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Ранее террористы ИГИЛ разрушили множество древних памятников в сирийском городе Пальмира, которые находились под охраной ЮНЕСКО. Так, в прошом июне боевики ИГ заминировали древнюю часть Пальмиры, в июле уничтожили в Пальмире древнюю статую - знаменитую статую льва аль-Лат, датирующуюся первым веком до нашей эры, а в конце августа - подорвали античный храм. В начале октября боевики ИГИЛ уничтожили античную Триумфальную арку в Пальмире.

По материалам: Радио Свобода
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Тэги Сирия ЮНЕСКО Пальмира
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