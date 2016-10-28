Йеменские боевики запустили баллистическую ракету в сторону Мекки

Силы коалиции перехватили ракету и нанесли ответный удар по хуситам.
Сами хуситы также подтвердили пуск баллистической ракеты "Буркан-1" вглубь Саудовской Аравии, однако заявили, что их целью был международный аэропорт им. короля Абдуллы в Джедде.
В Йемене продолжаются военные действия между захватившими власть повстанцами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента Али Абдаллы Салеха, с одной стороны, и частью армии на стороне президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией - с другой. В результате конфликта в Йемене погибли более 6 тысяч мирных жителей, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, и вся страна, у которой самая слабая экономика в арабском мире, оказалась на пороге массового голода.Укринформ