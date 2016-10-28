Йеменские боевики запустили баллистическую ракету в сторону Мекки

Силы коалиции перехватили ракету и нанесли ответный удар по хуситам.

Хуситы запустили ракету в Саудовскую Аравию kp.ru

Боевики-хуситы из Йемена запустили баллистическую ракету в сторону Мекки (Саудовская Аравия), где находятся крупнейшие святыни ислама. Силы антитеррористической коалиции (ее возглавляет Саудовская Аравия) перехватили ракету. "Силы коалиции разрушили ракету за 65 км от священного города и нанесли встречный удар по району запуска на территории Йемена. Разрушений на территории Саудовской Аравии нет", - заявили военные коалиции, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Сами хуситы также подтвердили пуск баллистической ракеты "Буркан-1" вглубь Саудовской Аравии, однако заявили, что их целью был международный аэропорт им. короля Абдуллы в Джедде.

В Йемене продолжаются военные действия между захватившими власть повстанцами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента Али Абдаллы Салеха, с одной стороны, и частью армии на стороне президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией - с другой. В результате конфликта в Йемене погибли более 6 тысяч мирных жителей, миллионы были вынуждены покинуть свои дома, и вся страна, у которой самая слабая экономика в арабском мире, оказалась на пороге массового голода.