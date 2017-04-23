Явка на выборах президента Франции приблизилась к 70%

В 2012 на избирательные участи в первом туре президентских выборов пришли 70,5% граждан Франции.
Как сообщили во французском МВД, такая явка была зафиксирована в 17:00 по местному времени (18:00 по Киеву), передает УНН.
В ведомстве отметили, что явка во время первого тура выборов главы государства в 2012 году составила 70,59%, а в 2007 – 73,87%.
Как сообщалось, 23 апреля во Франции проходит первый тур выборов президента страны. Избирательные участки открылись в 8:00. Они будут работать до 19:00, на час больше, чем во время предыдущих выборов, а в крупных городах – до 20:00.
Проголосовать в первом туре президентских выборов смогут 45,67 миллионов французов в самой стране и 1,3 миллиона за ее пределами.
Основные кандидаты в президенты Франции имеют поддержку на уровне 20% за несколько дней до выборов. Центрист Эммануэль Макрон удерживает лидерство в соцопросах по первому туру выборов в президенты Франции, с поддержкой в 23%.
Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Юлии Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA