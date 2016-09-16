Яресько допускает, что результаты выборов в США могут оказаться нелегитимными

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По словам бывшего украинского министра, американская избирательная система может стать жертвой вмешательства злоумышленников.

Яресько обеспоенна ксенофобскими и агрессивными заявлениями во время кампании в США. yes-ukraine.org

Нынешняя президентская кампания очень беспокоит не только граждан США, но и весь мир и, в частности, европейцев. Потому что тот диалог, который ведется сегодня между кандидатами в президенты, часто опирается на ксенофобию и нетерпимость. Звучат недопустимые угрозы союзникам в Европе и радикальные "обещания".

Об этом сказала бывший министр финансов Украины Наталия Яресько. По ее словам, беспокойство также вызывает и то, что результаты нынешних выборов в США могут вдруг оказаться нелегитимными.

"Результаты выборов в США могут стать нелегитимными из-за вмешательства и хакерских атак, которые мы наблюдаем в Аризоне и многих других штатах. Мы хорошо знаем о таком опыте в Украине", - сказала бывший украинский министр.

Напомним, что избирательная капмания в США сопровождается скандалами, вызванными хакерскими атаками на сети партий. В частности, в середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США. Они получили доступ к базе данных, собранной на кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, а также смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов комитета. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.

По данным СМИ, атакам также подверглись компьютеры и сети других американских политических организаций, а также основных претендентов на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.

В августе стоявшие за взломом Национального комитета Демократической партии США (DNC) хакеры атаковали американские исследовательские центры, изучающие Россию.