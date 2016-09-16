Яресько допускает, что результаты выборов в США могут оказаться нелегитимными

По словам бывшего украинского министра, американская избирательная система может стать жертвой вмешательства злоумышленников.
Об этом сказала бывший министр финансов Украины Наталия Яресько. По ее словам, беспокойство также вызывает и то, что результаты нынешних выборов в США могут вдруг оказаться нелегитимными.
"Результаты выборов в США могут стать нелегитимными из-за вмешательства и хакерских атак, которые мы наблюдаем в Аризоне и многих других штатах. Мы хорошо знаем о таком опыте в Украине", - сказала бывший украинский министр.
Напомним, что избирательная капмания в США сопровождается скандалами, вызванными хакерскими атаками на сети партий. В частности, в середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США. Они получили доступ к базе данных, собранной на кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, а также смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов комитета. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.
По данным СМИ, атакам также подверглись компьютеры и сети других американских политических организаций, а также основных претендентов на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.
В августе стоявшие за взломом Национального комитета Демократической партии США (DNC) хакеры атаковали американские исследовательские центры, изучающие Россию.ZN.UA