Японский премьер впервые посетил Перл-Харбор

Извиняться за нападение японской армии на американскую базу ВМС Синдзо Абэ не стал.

На Гавайях почтили память жертв японского нападения wikipedia

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Барак Обама почтили память американцев, погибших на военной базе Перл-Харбор (Гавайи) от атаки японской авиации в декабре 1941 года. Абэ и Обама поучаствовали в памятной церемонии у мемориала линкора "Аризона", а также возложили венки в бухте Перл-Харбора, где после бомбардировки этот корабль затонул.

Абэ за действия японцев в 1941 году извиняться не стал, однако, как сообщает DW, заявил: "Я скорблю о всех жизнях, унесенных войной, которая началась отсюда. Ужасы войны не должны больше повториться. Мы построили свободное и демократическое государство и отказались от ведения войны. 75 лет после войны мы идем дорогой мира и, испытывая тихую гордость за это, не собираемся сворачивать с этого пути".

Обама при этом подчеркнул: "Это исторический жест, он говорит о силе примирения, союза между американским и японским народом, напоминает о том, что даже самые глубокие раны войны могут уступить место дружбе и долгому миру". По его словам, после Второй мировой войны обе "страны выбрали дружбу и мир", что позволило им "добиться большого успеха". Как отметил президент США, "мирным взаимодействием можно добиться большего, чем войной; а примирение приносит больше плодов, чем возмездие".

Абэ стал первым главой японского правительства, посетившим Перл-Харбор.

Напомним, извиняться не стал и Обама, который в мае этого года посетил японский город Хиросима. Его жители стали жертвами американской ядерной бомбардировки в 1945 году.

Японцы бомбили Перл-Харбор 7 декабря 1941 году, после чего США стали участниками Второй мировой войны. В ходе нападения было потоплено 4 линкора, 2 эсминца, 1 минный заградитель. Потери американской авиации составили 188 самолетов уничтоженными, еще 159 были тяжело повреждены. Американцы потеряли 2403 человека убитыми (из них больше 1000 на борту взорвавшегося линкора "Аризона") и 1178 ранеными. Японцы потеряли 29 самолетов — 15 пикировщиков, 5 торпедоносцев и 9 истребителей. Были потоплены 5 сверхмалых подводных лодок. Потери в людях составили 55 человек.

Ядерную бомбу на Хиросиму американские ВВС сбросили 6 августа 1945 года. Значительная часть города была разрушена, взрывом было убито 70 тысяч человек, еще 60 тысяч умерли от лучевой болезни, ожогов и ранений. Радиус зоны полного разрушения составлял примерно 1,6 километра, а пожары возникли на площади в 11,4 квадратных километра. 90 % зданий Хиросимы были повреждены либо полностью уничтожены. За первые полгода после бомбардировки умерли 140 тыс. человек.

9 августа 1945 года американцы сбросили ядерную бомбу на японский город Нагасаки.