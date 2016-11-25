Японский премьер-министр сожалеет о размещении Россией ракет на Курилах

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Курильские острова являются неотъемлемой частью японской территории, заявили в Токио.

Япония с сожалением смотрит на усилия РФ по "защите" Курильских островов

Размещение российской стороной ракетных комплексов надостойно сожаления, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абе.

Как отмечает агентство Reuters, комментарий главы японского правительства сделан менее чем за месяц до запланированного визита президента в Японию, в ходе которого должен обсуждаться статус Курильских островов.

Выступая перед парламентом, Абе заявил, что четыре острова Южных Курил, которые контролирует РФ, являются неотъемлемой частью японской территории. Японская сторона, по его словам, направила по дипломатическим каналам, что подобные шаги несовместимы с позицией Японии и достойны сожаления.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение на Курильских островах российских ракетных комплексов имеет обоснование и не должно повлиять на развитие отношений между Россией и Японией.

В свою очередь, заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил, что Япония рассмотрит принятие "соответствующих" мер в ответ на размещение российских ракетных комплексов на Курильских островах.

Японский министр подчеркнул, что "для того, чтобы решить эти проблемы (размещения вооружения), (стороны) должны твердо решить вопрос северных территорий", который, как заявил глава японского МИДа, является "одной из самых больших проблем".

Напомним, Россия владеет четырьмя островами Южных Курил как правопреемница Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Япония считает, что эти острова принадлежат ей. Территориальный спор до сих пор мешает Токио и Москве подписать формальный договор о мире.

В марте главный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что Токио выразил Москве обеспокоенность по поводу планов РФ построить военно-морскую базу на Курильских островах.