Япония выделит 2,8 миллиардов долларов на решение проблем с беженцами

Гуманитарная помощь Японии будет рассчитана на 3 года.

Япония три года будет помогать беженцам

Япония предоставит дополнительные 2,8 млрд долларов в виде гуманитарной помощи, чтобы помочь справиться с глобальным кризисом беженцев, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в понедельник, 19 сентября в кулуарах ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Средства будут рассчитаны на 3 года, начиная с 2016-го, сообщает Reuters.



Как сообщалось, 19 сентября участники саммита ООН в Нью-Йорке одобрили декларацию защиты прав беженцев.

Участники саммита обязались обеспечить защиту прав всех беженцев и мигрантов, независимо от их статуса. Улучшение условий в странах происхождения мигрантов, чтобы они не были вынуждены покидать свои дома, названо приоритетной задачей.

В документе также сказано, что сегодня мигранты есть во всех странах мира, а количество беженцев является рекордным за всю историю человечества. В 2015 году количество мигрантов превысило 244 миллиона человек. 65 миллионов из них являются вынужденными переселенцами: 21 миллион беженцев, 3 миллиона лиц, ищущих убежища, и 40 миллионов внутренне перемещенных лиц.

71-я Ассамблея ООН открылась в Нью-Йорке 13 сентября. Ежегодные общие прения начнутся 20 сентября и продлятся до 26 сентября. 19 сентября в Нью-Йорке состоялся Саммит по вопросам беженцев и мигрантов.