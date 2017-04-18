Япония впервые обдумывает развернуть войска в ответ на провокации КНДР – СМИ

На такой шаг Япония может пойти в случае попадания северокорейской ракеты в свои территориальные воды.
Согласно принятому в 2016 году закону о силах самообороны Японии, развертывание таких сил возможно лишь в случае агрессии против Японии или же угрозы агрессии.
Силы самообороны Японии являются аналогом вооруженных сил, от которых страна отказалась после Второй мировой войны.США и Китай достигли консенсуса в отношении КНДР. Герберт Макмастер во время визита в Кабул подчеркнул, что недавнее испытание баллистической ракеты стало элементом провокационной, дестабилизационной и угрожающей поведения Пхеньяна.
Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.
Ранее сообщалось, что поддержка Северной Кореи может привести Китай к серьезному конфликту с США. Китаю придется балансировать между давлением Дональда Трампа и помощью КНДР.
Подробнее о влиянии удара по Сирии на отношения США и Китая читайте в статье Юлии Курнышовой "Сирийский ход" в игре Трампа и Си Цзиньпина" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA