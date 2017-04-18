Япония впервые обдумывает развернуть войска в ответ на провокации КНДР – СМИ

На такой шаг Япония может пойти в случае попадания северокорейской ракеты в свои территориальные воды.

Япония может впервые развернуть силы самообороны, отвечая на агрессию КНДР

Япония может впервые развернуть свои силы самообороны, в ответ на военные провокации со стороны. Причиной такого шага со стороны Японии может стать попадание северокорейской ракеты в территориальные воды страны, сообщает International Business Times , ссылаясь на японские СМИ.

Согласно принятому в 2016 году закону о силах самообороны Японии, развертывание таких сил возможно лишь в случае агрессии против Японии или же угрозы агрессии.

Силы самообороны Японии являются аналогом вооруженных сил, от которых страна отказалась после Второй мировой войны.

Ранее советник президента Дональда Трампа рассказал, чтов отношении КНДР. Герберт Макмастер во время визита в Кабул подчеркнул, что недавнее испытание баллистической ракеты стало элементом провокационной, дестабилизационной и угрожающей поведения Пхеньяна.

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

Ранее сообщалось, что поддержка Северной Кореи может привести Китай к серьезному конфликту с США. Китаю придется балансировать между давлением Дональда Трампа и помощью КНДР.

Подробнее о влиянии удара по Сирии на отношения США и Китая читайте в статье Юлии Курнышовой "Сирийский ход" в игре Трампа и Си Цзиньпина" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".