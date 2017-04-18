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Япония впервые обдумывает развернуть войска в ответ на провокации КНДР – СМИ

18 апреля в 10:36

На такой шаг Япония может пойти в случае попадания северокорейской ракеты в свои территориальные воды.

Япония
Япония может впервые развернуть силы самообороны, отвечая на агрессию КНДР
Япония может впервые развернуть свои силы самообороны, в ответ на военные провокации со стороны Северной Кореи. Причиной такого шага со стороны Японии может стать попадание северокорейской ракеты в территориальные воды страны, сообщает International Business Times, ссылаясь на японские СМИ.

Согласно принятому в 2016 году закону о силах самообороны Японии, развертывание таких сил возможно лишь в случае агрессии против Японии или же угрозы агрессии.

Силы самообороны Японии являются аналогом вооруженных сил, от которых страна отказалась после Второй мировой войны.

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Ранее советник президента Дональда Трампа рассказал, что США и Китай достигли консенсуса в отношении КНДР. Герберт Макмастер во время визита в Кабул подчеркнул, что недавнее испытание баллистической ракеты стало элементом провокационной, дестабилизационной и угрожающей поведения Пхеньяна.

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты.  Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

Ранее сообщалось, что поддержка Северной Кореи может привести Китай к серьезному конфликту с США. Китаю придется балансировать между давлением Дональда Трампа и помощью КНДР.

Подробнее о влиянии удара по Сирии на отношения США и Китая читайте в статье Юлии Курнышовой "Сирийский ход" в игре Трампа и Си Цзиньпина" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Япония ракета КНДР самооборона США
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