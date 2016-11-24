Япония готова продлить санкции против РФ

Японская сторона подтвердила намерения относительно продолжения санкций в ходе встречи с министром экономразвития и торговли Кубивым.

Япония продлит санкции против РФ rosinform.ru

Япония подтвердила свою позицию относительно продления санкций против России в связи с агрессией против Украины и с солидарностью стран "Большой Семерки" по этому вопросу, заявил посол Украины в Японии Игорь Харченко.

"В ходе встреч, которые провел сегодня в Токио первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив с государственным министром иностранных дел Нобуо Киси и министром экономики, торговли и промышленности Хиросиге Секо, японская сторона подтвердила неизменность своей позиции относительно продления санкций в отношении России в связи с агрессией против Украины и солидарности стран Семерки по этому вопросу", - написал он в Facebook.

Напомним, страны G7 снимут санкции с РФ только после выполнения Минских соглашений.

Также Япония не признала легитимности и результаты российских парламентских выборов на аннексированном РФ Крымском полуострове 18 сентября.