Взрыв в Нью-Йорке не имеет отношения к международному терроризму – губернатор штата

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Расследование обстоятельств происшествия находится на ранней стадии.

Губернатор штата Нью-Йорк назвал взрыв актом терроризма ABCnews

Губернатор штатаЭндрю Куомо в воскресенье, 18 сентября, заявил журналистам, что доказательств причастности международных террористических организаций к взрыву на Манхэттене пока что нет.

"К настоящему моменту нет никаких доказательств международного терроризма, но расследование еще находится на очень ранней стадии", – заявил губернатор, пообещав, что правоохранители обязательно установят и найдут причастных к организации теракта.

"Взрыв бомбы - это акт терроризма", - подчеркнул Куомо.

Напомним, в суботу, 17 сентября, около 20:30 по местному времени на северо-западе Нижнего Манхэттена в Нью-Йорке прогремел взрыв, в результате которого не менее 29 человек получили ранения.

Взрыв произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства, заложенного в урну. На месте происшествия спасатели обнаружили второе взрывное устройство, которое не сработало.

Ранее в Нью-Йорке в аэропорту проведели эвакуацию из-за сообщений о выстрелах. Позже стало известно, что полиция не обнаружила свидетельств стрельбы и подозрительных предметов.