Взрыв в Нью-Йорке не имеет отношения к международному терроризму – губернатор штата

Расследование обстоятельств происшествия находится на ранней стадии.
"К настоящему моменту нет никаких доказательств международного терроризма, но расследование еще находится на очень ранней стадии", – заявил губернатор, пообещав, что правоохранители обязательно установят и найдут причастных к организации теракта.
"Взрыв бомбы - это акт терроризма", - подчеркнул Куомо.
Напомним, в суботу, 17 сентября, около 20:30 по местному времени на северо-западе Нижнего Манхэттена в Нью-Йорке прогремел взрыв, в результате которого не менее 29 человек получили ранения.
Взрыв произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства, заложенного в урну. На месте происшествия спасатели обнаружили второе взрывное устройство, которое не сработало.
Ранее в Нью-Йорке в аэропорту проведели эвакуацию из-за сообщений о выстрелах. Позже стало известно, что полиция не обнаружила свидетельств стрельбы и подозрительных предметов.Интерфакс-Украина