Взрыв на юге Турции унес жизни двух человек

Во время инцидента в городе Адана пострадали 33 человека.

Пожарные ликвидируют последствия взрыва

Утром 24 ноября в административном районе города Адана, что в 200 км от границы с, произошел мощный взрыв, передает Deutsche Welle со ссылкой на Anadolu.

В результате взрыва два человека погибли, еще 16 получили ранения. Позже Министр энергетики Турции Берат Албайрак сообщил о том, что количество пострадавших увеличилось до 33 человек.

Инцидент произошел в районе, занятом административными зданиями, предположительно взрывчатка была заложена в одну из припаркованных у городской администрации машин. Губернатор провинции Адана Махмут Демиртас сообщил о том, что причиной взрыва могла стать женщина-смертница, подорвавшая себя у входа в здание горадминистрации.

Министр по делам ЕС Турции Омер Челик назвал случившееся террористическим актом, Министр труда Мехмет Мюэззиноглу считает причастной к взрыву запрещенную в Турции рабочую партию Курдистана.

В 2016 году количество террактов, в которых власти Турции обвиняли исламских террористов и курдских экстремистов, значительно возросло.

Напомним, 14 ноября в Стамбуле прогремел взрыв, в результате взрыва ранения получили четыре человека. Также по подозрению в связях с курдскими террористами, причастными к терактам в стране, власти Турции уволили более 10 тысяч чиновников.