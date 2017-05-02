Высокоскоростной поезд сошел с рельсов в Германии

Спасатели эвакуировали всех пасажиров поезда.

Поезд рейсом из Дюссельдорфа в Берлин сошел с рельсов в Дортмунде Федеральная полиция Германии

В районе железнодорожного вокзала Дортмунда высокоскоростной поезд ICE-945 рейсом из Дюссельдорфа в Берлин, сообщили в пресс-службе Федеральной полиции Германии.

"Спасательная служба начала эвакуацию пассажиров из трех последних вагонов. Все пассажиры покинули состав", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Немецкие правоохранители добавили, что в спасательной операции задействовали вертолет.

11 апреля в Дортмунде прогремел взрыв возле автобуса футбольного клуба "Боруссия", в результате чего был ранен, по меньшей мере, один человек.

Взрыв произошел перед матчем первого четвертьфинала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако".

В клубе сообщают, что никакой опасности для футболистов нет. Один игрок всё же пострадал — это испанский защитник Марк Бартра. Он получил травму и был доставлен в больницу, и вскоре был выписан.