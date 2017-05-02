Высокоскоростной поезд сошел с рельсов в Германии

Спасатели эвакуировали всех пасажиров поезда.
"Спасательная служба начала эвакуацию пассажиров из трех последних вагонов. Все пассажиры покинули состав", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Немецкие правоохранители добавили, что в спасательной операции задействовали вертолет.
Die @FW_Dortmund hat mit der Bergung von Reisenden aus den letzten drei Wageneinheiten begonnen. #Dortmund #Bahnbetriebsunfall pic.twitter.com/oLKUrJCd01— Bundespolizei NRW (@bpol_nrw) 1 травня 2017 р.
11 апреля в Дортмунде прогремел взрыв возле автобуса футбольного клуба "Боруссия", в результате чего был ранен, по меньшей мере, один человек.
Взрыв произошел перед матчем первого четвертьфинала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако".
В клубе сообщают, что никакой опасности для футболистов нет. Один игрок всё же пострадал — это испанский защитник Марк Бартра. Он получил травму и был доставлен в больницу, и вскоре был выписан.ZN.UA