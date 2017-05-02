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Высокоскоростной поезд сошел с рельсов в Германии

2 мая в 01:54

Спасатели эвакуировали всех пасажиров поезда.

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Поезд рейсом из Дюссельдорфа в Берлин сошел с рельсов в Дортмунде
Федеральная полиция Германии
В районе железнодорожного вокзала Дортмунда высокоскоростной поезд ICE-945 рейсом из Дюссельдорфа в Берлин сошел с рельсов, сообщили в пресс-службе Федеральной полиции Германии.

"Спасательная служба начала эвакуацию пассажиров из трех последних вагонов. Все пассажиры покинули состав", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Немецкие правоохранители добавили, что в спасательной операции задействовали вертолет.

 

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11 апреля в Дортмунде прогремел взрыв возле автобуса футбольного клуба "Боруссия", в результате чего был ранен, по меньшей мере, один человек. 

Взрыв произошел перед матчем первого четвертьфинала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако".  

В клубе сообщают, что никакой опасности для футболистов нет. Один игрок всё же пострадал — это испанский защитник Марк Бартра. Он получил травму и был доставлен в больницу, и вскоре был выписан. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги поезд пассажиры спасатели эвакуация Германия
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