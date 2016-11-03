Высокий суд Лондона определит, кто запустит Brexit

В прошлом месяце в суде оспаривалось право правительства инициировать процедуру выхода Великобритании из ЕС.
В октябре в суде была заслушана позиция стороны, считающий что у премьер-министра и правительства нет права без поддержки парламента вводить в действие статью 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза.
Как сообщили адвокаты, решение по этому делу должно быть вынесено в четверг, 3 ноября, в 10:00 по местному времени.
Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.
Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.ZN.UA