Высокий суд Лондона определит, кто запустит Brexit

В прошлом месяце в суде оспаривалось право правительства инициировать процедуру выхода Великобритании из ЕС.

В суде решат, нужна ли британскому правительству поддержка парламента для начала выхода из ЕС

Высокий суд Лондона в четверг, 3 ноября, должен вынести решение о том, кто может инициировать процедуру– правительство или парламент, передает Reuters

В октябре в суде была заслушана позиция стороны, считающий что у премьер-министра и правительства нет права без поддержки парламента вводить в действие статью 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза.

Как сообщили адвокаты, решение по этому делу должно быть вынесено в четверг, 3 ноября, в 10:00 по местному времени.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.