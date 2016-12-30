Высланные из Вашингтона российские дипломаты не могут покинуть США из-за дефицита билетов

Дипломатам, скорее всего, новый год придется встречать в самолете.
"Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют", - сказал "Интерфаксу" в четверг информированный собеседник, пожелавший остаться неназванным.
В связи, выдворяемые дипломаты будут вынуждены в ближайшее время добираться из Вашингтона до Нью-Йорка, где больше шансов найти свободное место на рейс в Москву. При этом, скорее всего, дипломаты проведут новогоднюю ночь в самолете, сказал собеседник агентства.
"Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год", - отметил он.
Еще один источник сообщил, что вокруг особняка российского посольства в Нью-Йорке замечено оцепление полиции.
США запровадили ряд санкцій проти Росії у четвер і закрили 2 російських маєтки розташований у ш. Мериленд/Нью-Йорк через ймовірне шпигунство pic.twitter.com/2JYV1aNIvG— Голоc Амepики (@chastime) 30 грудня 2016 р.
Ранее сообщалось, что США объявили о выдворении 35 российских дипломатов, поскольку их действия не соответствовали дипломатическому статусу.Интерфакс , ZN.UA ,