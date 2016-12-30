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Высланные из Вашингтона российские дипломаты не могут покинуть США из-за дефицита билетов

30 декабря в 08:20


Дипломатам, скорее всего, новый год придется встречать в самолете.

санкции
Российские дипломаты уже прочувствовали санкции
cont.ws
Российские дипломаты и их семьи, объявленные Соединенными штатами Америки персонами нон-грата, не могут выехать из США, поскольку на авиарейсы в Москву из Вашингтона накануне новогодних праздников выкуплены все билеты.

"Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют", - сказал "Интерфаксу" в четверг информированный собеседник, пожелавший остаться неназванным.

В связи, выдворяемые дипломаты будут вынуждены в ближайшее время добираться из Вашингтона до Нью-Йорка, где больше шансов найти свободное место на рейс в Москву. При этом, скорее всего, дипломаты проведут новогоднюю ночь в самолете, сказал собеседник агентства.

"Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год", - отметил он.

Еще один источник сообщил, что вокруг особняка российского посольства в Нью-Йорке замечено оцепление полиции. 

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Ранее сообщалось, что США объявили о выдворении 35 российских дипломатов, поскольку их действия не соответствовали дипломатическому статусу. 

По материалам: Интерфакс , ZN.UA ,
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Тэги диплом США Россия Вашингтон билет Москва
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