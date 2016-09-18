"Вышеградская четверка" пригрозила ветировать соглашение о выходе Великобритании из ЕС

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Лидеры стран Центральной Европы требуют сохранения трудовых прав своих граждан в Соединенном Королевстве.

В Еврокомиссии назвали условие сохранения Британией доступа к европейским рынкам

Главы государств Польши, Чехии, Словакии и Венгрии готовы наложить вето на соглашение о, если не будут гарантированы трудовые права их граждан, живущих и работающих в Соединенном Королевстве, сообщает BBC

"Мы не позволим превратить наших граждан, живущих в Британии, в "людей второго сорта". И здесь не может быть места компромиссу", – заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время саммита ЕС в Братиславе в пятницу, 16 сентября.

Brexit был одной из ключевых тем саммита. По его завершению глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заверил, что Лондон не сможет сохранить доступ к рынкам ЕС, если будет препятствовать миграции граждан ЕС.

Лидеры всех стран Евросоюза согласились, что переговоры по Brexit начнутся лишь после того, как Великобритания представит "дорожную карту" выхода из ЕС.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия создает рабочую группу по переговорам о Brexit. Задачей команды под руководством Мишеля Барнье (координатор переговоров со стороны ЕС - ред.) буде помочь выстроить новое партнерство Брюсселя с Лондоном после выхода Великобритании из союза. На нее возложена координация по всем стратегическим, оперативным, юридическим и финансовым вопросам.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заверила: Лондон не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.