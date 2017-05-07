Выборы во Франции: чего ждать Украине от Ле Пен и Макрона?

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7 мая французы выберут себе нового президента. ZN.UA собрал основные позиции кандидатов по Украине.

Макрон не станет главным адвокатом Украины, однако он выглядит лучшей альтернативой Ле Пен

Во второй тур французских президентских выборов, которые состоятся 7 мая, вышли ультраправая Марин Ле Пен и независимый центрист Эммануэль Макрон. Оба кандидата, так или иначе высказывались по поводу Украины, России и коллективной безопасности.вынес основные тезисы кандидатов по этим вопросам.

Марин Ле Пен

Ультраправая дочь Жан-Мари Ле Пена, которая возглавляла (до второго тура выборов) партию "Национального фронта" успела сделать достаточно много заявлений по Украине и России.

"Я признаю Крым частью России", – Ле Пен прямым текстом озвучила перед российскими СМИ то, чего не говорил любой другой кандидат в президенты Франции. Ле Пен считает, что постсоветские границы Украины и России можно поддать ревизии, а Крым, по ее мнению, всегда был российским культурно.

В январе 2014 года партия Ле Пен выступила с очень резким заявлением по Украине. "В Киеве нет законной власти, к власти пришли радикалы, которые нарушают права русскоязычных, ограничивают свободу слова, права православной церкви Московского патриархата и угрожают автономии Крыма", – было сказано в заявлении.

Позже "Национальный фронт" направлял своих наблюдателей на "выборы" в "Л/ДНР".

Ле Пен также заявляла в интервью американского канала CBS, что она "не видит российской угрозы для Франции или Европы". В этом же интервью ультраправая кандидатка говорила про необходимость мириться с Владимиром Путиным, чтобы избежать новой Холодной войны.

Высказывалась Ле Пен также и за снятие санкций с России. "Безусловно, я буду выступать за отмену санкций. Они бессмысленны, если только их целью не было разорение французских фермеров. К тому же санкции — это довольно глупый метод в дипломатии. Все страны должны проявлять уважение друг к другу, вести переговоры на равных и принимать компромиссные решения, приемлемые для всех", – говорила Ле Пен в своем интервью российским СМИ. После этих слов СБУ даже запретила французскому политику въезжать на территорию Украины, однако позже отменила свой запрет.

Важными являются не только слова Ле Пен, но и ее финансирование. Партия получала кредит в 9 миллионов евро от российского банка, а в конце 2016 года осуществляла попытку получить финансирование еще раз. Ле Пен также имеет позитивный образ в российских СМИ, а незадолго перед первым туром выборов, она посетила Москву для встречи с депутатами Госдумы и Путиным.

Эммануэль Макрон

Макрон высказывался по поводу Украины и России гораздо меньше, сконцентрировавшись на вопросе сотрудничества в рамках Евросоюза и на внутренней политике страны. Тем не менее, даже из существующих заявлений Макрона, не все позитивные для Украины.

Так еще в январе 2016 года Макрон, тогда еще министр экономики Франции, посещал Россию и высказывал надежду про скорейшее снятие санкций. Стоит отметить, что Макрон говорил, что выступает за скорейшее снятие санкций, однако добавляя "в случае выполнения Минских соглашений".

Уже в качестве кандидата в президенты, Макрон вел похожую к Ангеле Меркель и Франсуа Олланду линию, отмечая первичность вопроса Минских соглашений. По мере обретения большей поддержки от политиков-центристов, Макрон менял свою позицию по России на более жесткую.

2 марта Макрон заявил, что необходимо вести диалог с Россией, но этот диалог "должен быть твердым".

Штаб Макрона подвергался кибератакам, которые глава его избирательного штаба квалифицировал, как российские. Однако сам Макрон эти атаки не комментировал.

23 марта Макрона поддержал министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан, который имеет серьезный опыт в вопросах обороны и внешней политики. После этого риторика Макрона в сторону России стала еще более решительной.

Последние заявления Макрона были достаточно прохладными к России. " Сегодня я хочу предложить больше независимости. Не сближаться с господином Путиным. Я хочу строить независимость с ответственностью, с настоящей европейской политикой", – говорил Макрон.

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".