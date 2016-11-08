Выборы в США: очереди на участках и стикеры для проголосовавших

Многие американцы отправились голосовать рано утром.
В США 8 ноября начались выборы президента страны. Основные претенденты на пост главы государства — Хиллари Клинтон и Дональд Трамп.
Многие американцы решили проголосовать до начала рабочего дня, и перед участками выстроились длинные очереди. Некоторые из тех, кто уже сделал свой выбор на участке, получили наклейку с надписью "I voted" ("Я проголосовал").
Жители США выкладывают в соцсети фотографии о том, как проходят выборы.
Подробнее о выборах президента США читайте в онлайн-трансляции ZN.UA.
Waiting Line in Philadelphia #ElectionDay pic.twitter.com/bKJH6ghUwp— News This Second (@NewsThisSecond) 8 ноября 2016 г.
ZN.UA
Wow 80+ voters lined up early to cast their ballots #ElectionDay #PS59 #Manhattan where @realDonaldTrump will be voting also #NBC4NY pic.twitter.com/K8JUf1kv8h— Katherine Creag (@katcreag4NY) 8 ноября 2016 г.