Выборы в США: очереди на участках и стикеры для проголосовавших

Многие американцы отправились голосовать рано утром.

В США 8 ноября начались выборы президента страны. Основные претенденты на пост главы государства — Хиллари Клинтон и Дональд Трамп.

Многие американцы решили проголосовать до начала рабочего дня, и перед участками выстроились длинные очереди. Некоторые из тех, кто уже сделал свой выбор на участке, получили наклейку с надписью "I voted" ("Я проголосовал").

Жители США выкладывают в соцсети фотографии о том, как проходят выборы.

Подробнее о выборах президента США читайте в онлайн-трансляции ZN.UA.