Выборы в США: очереди на участках и стикеры для проголосовавших

В США 8 ноября начались выборы президента страны. Основные претенденты на пост главы государства — Хиллари Клинтон и Дональд Трамп.

Многие американцы решили проголосовать до начала рабочего дня, и перед участками выстроились длинные очереди. Некоторые из тех, кто уже сделал свой выбор на участке, получили наклейку с надписью "I voted" ("Я проголосовал").

Жители США выкладывают в соцсети фотографии о том, как проходят выборы.

Подробнее о выборах президента США читайте в онлайн-трансляции ZN.UA.

Wow 80+ voters lined up early to cast their ballots #ElectionDay #PS59 #Manhattan where @realDonaldTrump will be voting also #NBC4NY pic.twitter.com/K8JUf1kv8h