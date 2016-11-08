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Выборы в США: очереди на участках и стикеры для проголосовавших

8 ноября в 18:49

Многие американцы отправились голосовать рано утром.

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Выборы президента США Фото Twitter/ailworth

В США 8 ноября начались выборы президента страны. Основные претенденты на пост главы государства — Хиллари Клинтон и Дональд Трамп.

Многие американцы решили проголосовать до начала рабочего дня, и перед участками выстроились длинные очереди. Некоторые из тех, кто уже сделал свой выбор на участке, получили наклейку с надписью "I voted" ("Я проголосовал").

Жители США выкладывают в соцсети фотографии о том, как проходят выборы.

Подробнее о выборах президента США читайте в онлайн-трансляции ZN.UA. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги выборы США Клинтон Трамп
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