Выборы в США обнаружили политические и демографические изменения – NYT

Там, где демократы когда-то были популярными, теперь может победить республиканец.

Соратники Клинтон уверены в избирателях Флориды, которые всегда голосовали за республиканцев, и сомневаются в победе в Мичигане, где уже лет 30 побеждали только демократы. Premium_shots / Depositphotos

Необычная и часто отвратительная президентская кампания 2016 года касалась изменений в демографии и политических союзах двух больших партий в США. И вот чего стоит ждать от избирателей, которым пришло время сказать свое слово.

Об этом сегодня пишет New York Times, добавляя, что сделать выводы относительно того, как изменилась американская "президентская" карта, можно на основе того, где Хиллари Клинтон была в понедельник. Она была уверена в своих шансах победить во Флориде – штате, в котором президент-республиканец Джордж Буш-младший победил дважды. Два из последних четырех дней она провела в Мичигане, где ни один республиканец не победил ни разу с 1988 года.

Соратники Клинтон выражают уверенность, что результаты будут ожидаемыми. Они так считают, в основном, из-за оптимизма относительно Колорадо, Флориды, Невады и Вирджинии. Однако они менее уверены в успехе в Мичигане и штатах, таких как Айова и Огайо.

Это невероятный поворот учитывая то, какими популярными были демократы на Среднем Западе США и большую историю политической борьбы на Юге и частично на Западе США. Однако, они, похоже, потеряли поддержку значительной части белого рабочего класса и теперь начали опираться на избирателей, которые стали совершеннолетними в начале 2000-х годов и живут в окрестностях таких городов, как Денвер, Майами, Лас-Вегас и Вашингтон.

Смотря на эти сообщества, становится понятно, почему партия Клинтон получила такое структурное преимущество в Коллегии выборщиков США. Однако эти выборы могут также приблизить тот день, когда избиратели на периферии станут недосягаемыми для политиков. Они иллюстрируют, что демократы потеряли и что они получили.

Клинтон может наконец пробить гендерное препятствие в Белом доме, но историческое значение ее кандидатуры не привлекло к себе такое же внимание, как то, что Барак Обама стал первым афроамериканцем на посту президента США. Несмотря на все грубые заявления Дональда Трампа о женщинах, внимание к кандидатуре Клинтон не увеличилось. В это же время, в каждом сложном штате доля избирателей-женщин среди тех, кто проголосовал раньше, была выше, чем на выборах в 2012 году. Поэтому потенциально они могут "наказать" Трампа за его неприемлемые слова в отношении женщин.

Тем временем, у Дональда Трампа есть только один реальный способ победить на выборах: мобилизовать плохо образованных белых избирателей, чтобы компенсировать потерю поддержки хорошо образованных и не белых американцев. Американские опросы показывают, что Трамп значительно популярнее среди необразованных белых жителей США, чем Митт Ромни был в 2012 году. Однако Клинтон все равно впереди в президентской гонке.

Если данные исследований верны, у Трампа есть большие шансы победить в местах, на которые годами опирались демократы. К примеру, за республиканца этот раз могут проголосовать в городе Скрантон, штат Пенсильвания, Янгстаун, штат Огайо, Дулут, штат Миннесота.

Еще одним решающим фактором на выборах может стать активность испаноязычных граждан США, которых Трамп оскорбил.

Напомним, что в США начались выборы президента. В этот раз в 10 штатах борьба за кресло президента будет продолжаться особенно напряженно, поскольку там ни один кандидат пока не получил уверенного преимущества. Такими штатами стали Аризона, Колорадо, Флорида, Айова, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания, Вирджиния и Нью-Гемпшир.

Тем временем, в Демократической партии сомневаются, что победа Клинтон поможет им в Конгрессе. Аналитики считают, что Республиканской партии, скорее всего, удастся сохранить большинство в Палате представителей и в Сенате.

Следите за ходом выборов президента США в онлайн-трансляции на ZN.UA.