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Выборы в ОРДЛО состоятся только после передачи Украине контроля над границей – Меркель

2 мая в 22:59

Канцлер Германии призвала к выполнению Минских соглашений. 

Ангела Меркель1
Меркель выступает за полный контроль Украины над своей границей
© European Council
Германия выступает за предоставление Украине доступа к своей границе, после чего будет возможно проведение местных выборов в Донбассе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным, передает УНИАН

"Мы, конечно, хотим обеспечить, чтобы Украина получила доступ к своей государственной границе. Это тоже часть Минских договоренностей, и затем уже обеспечить политическое решение, которое направлено на проведение местных выборов", - сказала Меркель. 

Она подчеркнула, что если этого еще не достигли, то это не означает, что можно забыть про существующие договоренности. 

"Проблема не в заключении соглашения, а в выполнении данного соглашения. В этом ключ к решению", - сказала Ангела Меркель. 

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Канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во вторник, 2 мая. Как и планировалось ранее, встреча в Сочи прошла накануне саммита большой двадцатки 7-8 мая. 

В ходе пресс-конференции по итогам встречи политики рассказали о том, что коснулись вопросов двусторонних отношений, борьбы с терроризмом, а также ситуации в Сирии и на Востоке Украины.

По материалам: УНИАН
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Тэги Меркель Украина Германия соглашение граница выборы встреча Владимир президент Путин Сочи
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