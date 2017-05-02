Выборы в ОРДЛО состоятся только после передачи Украине контроля над границей – Меркель

Канцлер Германии призвала к выполнению Минских соглашений.
"Мы, конечно, хотим обеспечить, чтобы Украина получила доступ к своей государственной границе. Это тоже часть Минских договоренностей, и затем уже обеспечить политическое решение, которое направлено на проведение местных выборов", - сказала Меркель.
Она подчеркнула, что если этого еще не достигли, то это не означает, что можно забыть про существующие договоренности.
"Проблема не в заключении соглашения, а в выполнении данного соглашения. В этом ключ к решению", - сказала Ангела Меркель.
Канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во вторник, 2 мая. Как и планировалось ранее, встреча в Сочи прошла накануне саммита большой двадцатки 7-8 мая.
В ходе пресс-конференции по итогам встречи политики рассказали о том, что коснулись вопросов двусторонних отношений, борьбы с терроризмом, а также ситуации в Сирии и на Востоке Украины.УНИАН