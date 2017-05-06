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Выборы президента Франции уже начались на заморских территориях

6 мая в 15:35

Некоторые граждане страны проголосуют раньше, чем Париж, из-за разницы во времени.

Ле Пен Макрон
Второй тур французских выборов уже начался на заморских французских территориях.
На островах Сен-Пьер и Микелон, которые входят в заморские территорий Франции, уже начали выбирать президента страны в рамках второго тура.

Как сообщает Le Figaro, голосование на этих территориях происходит раньше из-за того, что они расположены в другом часовом поясе, чем европейская страна. На Сен Пьер и Микелон зарегистрировались почти 5 тысяч избирателей.

Чуть позже сегодня на участки пойдут жители Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы и Французской Полинезии. Европейские граждане Франции будут голосовать завтра, 7 мая.

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О результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Франция выборы Макрон
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