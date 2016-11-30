ВВС Израиля нанесли авиаудары по территории Сирии и Ливана

Израильский беспилотник атаковал укрепленный пункт армии Асада вблизи Дамаска.

В ночь на среду, 30 ноября, военная авиация Израиля нанесла удары по целям на территории Сирии и Ливана.

Речь идет об атаке беспилотника на укрепленный пункт армии Башара Асада неподалеку от Дамаска и транспортную колонну из грузовых машин на скоростном шоссе между столицей Сирии и Ливаном, сообщает израильский "9 канал".

В армии Израиля информацию об авиаударе не комментируют, однако эксперты предполагают, что во втором случае удар мог быть нанесен по транспорту, перевозящему ракетное вооружение.

Как сообщалось, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью турецкой военной операции в Сирии является свержение режима Башара Асада.