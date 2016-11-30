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ВВС Израиля нанесли авиаудары по территории Сирии и Ливана

30 ноября в 08:48

Израильский беспилотник атаковал укрепленный пункт армии Асада вблизи Дамаска.

В ночь на среду, 30 ноября, военная авиация Израиля нанесла удары по целям на территории Сирии и Ливана.

Речь идет об атаке беспилотника на укрепленный пункт армии Башара Асада неподалеку от Дамаска и транспортную колонну из грузовых машин на скоростном шоссе между столицей Сирии и Ливаном, сообщает израильский "9 канал".

В армии Израиля информацию об авиаударе не комментируют, однако эксперты предполагают, что во втором случае удар мог быть нанесен по транспорту, перевозящему ракетное вооружение.

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Как сообщалось, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью турецкой военной операции в Сирии является свержение режима Башара Асада. 

По материалам: 9 канал
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Тэги Израиль Сирия Ливан армия беспилотник
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