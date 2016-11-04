Топ Новости
<
>

Вступило в силу Парижское соглашение по климату

4 ноября в 06:18

На следующей неделе в Марокко представители около 200 стран будут говорить об изменениях климата.

Углекислый газ
Парижское соглашение по климату уже в силе
Сегодня, 4 ноября, вступило в силу Парижское соглашение по климату. В интервью DW секретарь ООН по климату Патрисия Эспиноса назвала принятый документ историческим. По ее словам, он "закладывает основу для другого мира".

Для вступления соглашения в силу нужно было выждать 30 дней от момента, когда его ратифицировало минимально необходимое количество стран.  5 октября к кругу его участников присоединились Канада, Боливия, Непал, Европейский союз и ряд стран ЕС. Перед этим среди государств, ратифицировавших соглашение, появилась Новая Зеландия.

Всего соглашение ратифицировали уже 72 страны, на которые припадает более 56% выбросов парниковых газов в мире.   

Читайте также: Ученые заявили о "новой эре" в процессе изменения климата

Как сообщалось, 12 декабря 2015 года, после двух недель переговорного процесса участники климатического саммита ООН в Париже приняли итоговое климатическое соглашение, которое призвано прийти на смену Киотскому протоколу. Итоговый документ определяет объемы выбросов парниковых газов после 2020 года, а также меры по предотвращению изменения климата.

Подробнее читайте в колонке генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в "Зеркале недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA , Deutsche Welle (Русская редакция) ,
Читайте также
Тэги
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.59
EUR 28.32
Последние новости