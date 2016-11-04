На следующей неделе в Марокко представители около 200 стран будут говорить об изменениях климата.

Парижское соглашение по климату уже в силе

Сегодня, 4 ноября, вступило в силу Парижское соглашение по климату. В интервью DW секретарь ООН по климату Патрисия Эспиноса назвала принятый документ историческим. По ее словам, он "закладывает основу для другого мира".

Для вступления соглашения в силу нужно было выждать 30 дней от момента, когда его ратифицировало минимально необходимое количество стран. 5 октября к кругу его участников присоединились Канада, Боливия, Непал, Европейский союз и ряд стран ЕС. Перед этим среди государств, ратифицировавших соглашение, появилась Новая Зеландия.

Всего соглашение ратифицировали уже 72 страны, на которые припадает более 56% выбросов парниковых газов в мире.

Как сообщалось, 12 декабря 2015 года, после двух недель переговорного процесса участники климатического саммита ООН в Париже приняли итоговое климатическое соглашение, которое призвано прийти на смену Киотскому протоколу. Итоговый документ определяет объемы выбросов парниковых газов после 2020 года, а также меры по предотвращению изменения климата.

Подробнее читайте в колонке генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в "Зеркале недели. Украина".