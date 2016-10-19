Встреча "Нормандской четверки" в Берлине лишь формальность - Der Spiegel

Издание пишет, что никто из участников не настроен добиваться каких-то продвижений.

Сегоднешняя встреча не принесет никаких сдвигов, потому что никто из четверки не готов их добиваться. bloknot.ru

Прошел год с того дня, как президент Украины Петр Порошенко последний раз сидел за одним столом с Владимиром Путиным.

Все это время они только издалека обменивались обвинениями и упреками. А война на Востоке Украины так и не закончилась. Она до сих пор продолжается, в то время как кровопролитие в Сирии еще и вытесняет ее из поля зрения общественности.

Об этом сегодня пишет Der Spiegel, добавляя, что шансы достижения хоть каких-то сдвигов во время сегодняшней встречи "Нормандской четверки" в Берлине очень скудны.

Еще перед началом переговоров пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что разговор будет только о "сверке часов" и корректировке позиций. Канцлер Ангела Меркель также призналась, что не ожидает "чудес" от сегодняшнего разговора в Берлине. Так что, похоже, речь идет не об установлении мира, а о своего рода годовом "подведении итогов".

Напомним, 19 октября в Берлине состоится саммит лидеров стран в нормандском формате. Накануне, 18 октября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона выступает за согласование на саммите лидеров нормандской четверки в Берлине дорожной карты реализации минских договореностей.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств относительно статуса Донбасса" и "календаря" проведения выборов в ОРДЛО.